Franks Filmtip: ‘Mogelijk is No Time To Die de laatste James Bond film in de oude stijl’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer No Time To Die, te zien in Pathé en Kinepolis.

No Time to Die is de 25e James Bond film. De Britse schrijver Ian Fleming, de bedenker van het personage James Bond, heeft de avonturen van de geheim agent in veertien boeken vastgelegd, van Casino Royal (1953) tot Octopussy (1966). Dat Ian Fleming zou gaan schrijven over het werk van de Britse inlichtingendienst MI6 was voor zijn omgeving geen verrassing. Zijn broer, Peter Fleming, was tijdens de oorlog als geheim agent gedropt achter de linies in Noorwegen en Griekenland. Via hem leerde Ian Fleming meerdere geheim agenten van MI6 kennen. Hijzelf deed in de oorlog ook inlichtingenwerk. Hij ging aan de slag bij de geheime dienst van de marine. Zo leerde hij de wereld van de spionage van binnenuit kennen. Hij was hoofd van de 30e Assault Unit, die jacht maakte op het Duitse atoomwapen.

Ian Fleming heeft het karakter van James Bond gebaseerd op enkele geheim agenten van de inlichtingendienst MI6, die hij tijdens WOII had ontmoet. Verder heeft Fleming James Bond vooral eigenschappen van zichzelf meegegeven, zoals zijn golfhandicap, zijn voorkeur voor roerei en champagne van het merk Bollinger. Bollinger is de hofchampagne en tenslotte werkt Bond voor H.M. Secret Service. Vóór Heineken sponsor werd van de films, dronk James Bond standaard een cocktail wodka-Martini, medium dry, “shaken, not stirred” (geschud, niet geroerd), met citroen schilletje. Er wordt gesuggereerd dat Ian Fleming dat heeft afgekeken van Prins Bernhard die hij in de oorlog in Londen zou hebben ontmoet. Inclusief de aanwijzing voor de barman. James Bond heeft verder een voorkeur voor donkerblauwe kostuums, single breasted, met een wit overhemd en een dunne gebreide stropdas van zwarte zijde.

De naam van de geheim agent heeft Flemimg ontleend aan de Amerikaanse ornitholoog James Bond. Fleming heeft daarover gezegd dat hij een zo saai mogelijke naam wilde voor zijn superheld. Fleming was een vogelaar en bezat Bond’s boek over Caribische vogels. De wintermaanden bracht Fleming niet in Engeland door, maar in zijn buitenhuis Goldeneye op het Caribische eiland Jamaica. Vandaar dat Bond in de verhalen en de films zo vaak naar Jamaica terugkeert. Ook nu weer in No Time To Die.

Het wapen dat Bond gebruikt was aanvankelijk een Baretta.25, een Italiaans handwapen, maar na een tip van een wapenexpert, die de Baretta kwalificeerde als een dameswapen, verving Fleming de Baretta door een Walther PPK, een semi automatisch handwapen, dat in Duitsland wordt geproduceerd.

De films van de Engelse EON studio´s, waar de Bond films vandaan komen, werden mede zo´n groot succes door de keuze van de auto´s. Daar gaan de harten van autoliefhebbers sneller van kloppen. De bekendste is de zilvergrijze Austin Martin DB5, een sportauto van Britse makelij. Ook deze auto ontbreekt niet in No Time To Die. Spinnend en op topsnelheid scheurend door de steegjes van het Italiaanse bergdorp Matera weet hij weer de schurken van zich af te schudden, vanzelfsprekend met een onverschrokken droomkoningin naast zich.

De baas van James Bond is het hoofd van MI6, kortweg M. Dat was niet altijd een man. Judi Dench speelt M in Skyfall (2012). Naar verluidt is het personage van de vrouwelijke baas van Bond gebaseerd op Stella Rimington, het echte hoofd van MI5 tussen 1992 en 1996. Omdat de vrouwelijke baas M in Skyfall sterft wordt de rol In No Time To Die niet door Judi Dench vervuld, maar weer door een man, Ralph Fiennes.

No Time To Die is begroot op 250 miljoen US Dollar. Ter vergelijking: Dr. No (1962) kostte 150 miljoen. Omdat de voorlaatste Bond film Spectre (2015) werd begroot op 200 miljoen en uiteindelijk 250 miljoen US$ kostte, wordt aangenomen dat de film No Time To Die 300 miljoen US Dollar heeft gekost. Daar zullen de producenten niet wakker van liggen want de opbrengst van Spectre bedroeg 881 miljoen US Dollar.





Dit is de vijfde James Bond rol voor Daniel Craig. Hij kreeg er de hoogste vergoeding voor uit zijn carrière. Daarvoor moest hij wel eerst dreigen niet meer beschikbaar te zijn voor de rol. Bij de aftiteling wordt hij genoemd als een van de producenten, dus hij zal zijn graantje van de winst wel meepikken.

Eigenlijk zou Danny Boyle (Slumdog Millioniare, 2008) de film regisseren. Maar in de aanloop naar de productie ontstond verschil van mening “op het creatieve vlak”, een standaard uitdrukking, zodat in feite onbekend is wat er mis is gegaan. Boyle werd in 2018 vervangen Cary Fukunaga, de eerste Amerikaanse regisseur van een Bond-film. Met het vertrek van Boyle werd ook het script herschreven. De verantwoordelijkheid voor het scenario kwam te liggen bij Phoebe Waller-Bridge. Dat deed ze zo goed, dat ze is gevraagd om het scenario voor de 26e Bond film te schrijven. Mede op verzoek van Daniel Craig heeft zij de vrouwelijke rollen meer reliëf gegeven. Verwacht dus niet dat de rollen voor de vrouwen zich beperken tot “mooi zijn”, zoals tot voor kort met de “Bond-girls” het geval was. Er zijn rollen voor Lashana Lynch als 00-agente en opvolger van James Bond bij MI6, voor Ana de Armas als CIA agente en voor Léa Seydoux als Madeleine Swann, een van de vrouwen waarop James Bond stapel verliefd is. Het zou zomaar kunnen dat dit de laatste 007 film is met de door Ian Fleming tot leven gewekte James Bond.