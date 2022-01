Franks Filmtip: ‘Deze film is biografisch, en tegelijkertijd een romantisch drama’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Deze week is dat The Theory of Everything, te zien op Netflix.

The Theory of Everything (De theorie van alles) is een film uit 2014. Ondanks de titel, die verwijst naar de natuurkunde van het heelal, is dit geen film over natuurkunde, maar over de relatie die de Stephen Hawking had met Jane Wilde. Stephen Hawking (1942-2018) wordt beschouwd als de Einstein van onze tijd. Jane heeft over haar leven met deze beroemde natuurkundige een boek geschreven (Traveling to Infinity, My Life with Stephen). Het scenario is daarop gebaseerd.

Verhaal

Stephen Hawking - in de film gespeeld door Eddie Redmayne - is bekend geworden als de bedenker van de theorie dat het heelal is ontstaan door de Big Bang, de Oerknal. Hawking was 17 jaar toen hij natuurkunde ging studeren in Oxford. Drie jaar later – nog midden in zijn studie - werd de spierziekte ALS bij hem vastgesteld. ALS tast het zenuwstelsel aan totdat het lichaam helemaal is verlamd. Deze ongeneselijke ziekte tast de hersenen niet aan. Stephen belandt al vroeg in een rolstoel. Ondanks de oprukkende ziekte - hij kan nauwelijks meer lopen - ziet hij kans te promoveren en verliefd te worden op Jane Wilde (Felicity Jones), die Frans en Spaans studeert. Hij krijgt te horen dat hij nog twee jaar te leven heeft, maar Jane en Stephen besluiten toch te trouwen. Dat is niet vanzelfsprekend want Stephen is overtuigd atheïst, terwijl Jane actief is in de Anglicaanse kerk. Het stel krijgt drie kinderen.

Telkens dreigt de dood het te winnen, maar dankzij de doortastendheid van Jane overleeft Stephen de aanvallen op zijn lichaam. Na een luchtweginfectie adviseren artsen de behandeling te stoppen, maar Jane staat op intubatie, het inbrengen van een beademingsbuis. Dat beneemt hem zijn spraakvermogen, maar redt zijn leven. Dankzij zijn doorzettingsvermogen, de hulp van Jane en een spraakcomputer, de Equalizer, kan Stephen Hawking zijn baanbrekende werk verbazingwekkend goed voorzetten. Met deze spraakcomputer schrijft hij A Brief History of Time, dat in 1988 (ook in Nederland onder de titel: Een korte geschiedenis van de tijd) wordt gepubliceerd. Dat boek maakt hem beroemd bij het grote publiek omdat hij op een simpele manier schrijft over het complexe heelal. Helemaal verlamd hangend in zijn rolstoel merkte hij over zijn status als beroemde wetenschapper op: ‘Maar ik ben geen rockster.’

Intussen wordt het leven van Jane steeds zwaarder doordat Stephen met zijn publicaties over de Oerknal steeds vaker wordt gevraagd. Hij reist de wereld rond voor lezingen en onderzoek. Om er eens uit te zijn wordt Jane lid van een kerkkoor. Dirigent Jonathan (Charlie Cox) wordt een huisvriend en dat leidt tot verrassende ontwikkelingen.

Perspectief

Omdat het leven van Stephen Hawking wordt verteld vanuit het perspectief van zijn vrouw Jane is The Theory of Everything tegelijk een biografische film en een romantisch drama. En je hoeft zeker geen natuurkundige te zijn om dicht bij de hoofdrolspelers te komen. De film geeft antwoord op de vraag hoe het is te leven met een beroemde man die volledig van jou afhankelijk is. En hoe Stephen Hawking eigenlijk was buiten de camera´s en het publieke debat. Eddie Redmayne won voor zijn rol van de verlamde Stephen Hawking in 2015 een Oscar voor de beste mannelijke hoofdrol. Voor de liefhebbers van de Engelse cultuur valt er bovendien veel te genieten want de mooiste locaties van de universiteitsstad Cambridge komen voorbij.

Wat je moet weten over de film:

- De titel The Theory of Everything verwijst naar een natuurkundige theorie die tot doel heeft alle elementaire deeltjes en de fundamentele natuurkrachten in één theorie – in één model - samen te brengen. Zo’n model bestaat nog niet, maar er zijn wel pogingen gedaan natuurwetten te ontwikkelen waarin deeltjes en krachten met elkaar zijn verenigd. Einstein was één van hen, maar (dus) ook de Engelse natuurkundige Stephen Hawking.

- Eddy Redmayne heeft Stephen Hawking bij de voorbereiding van The Theory of Everything ontmoet en heeft zich zes maanden verdiept in deze wetenschapper, onder meer door elk interview te bekijken dat hij te pakken kon krijgen.

- Stephen Hawking was te zien in de film Star Trek: The Next Generation. Daarin had hij een korte rol als hologram van zichzelf.

- De elektronische stem in de film is afkomstig van de Equalizer, de persoonlijke spraakcomputer van Hawking.

Auteur: Frank Spreuwenberg

27-01-2022

Filmtip: The Theory of Everything

Regie: James Marsh

Met: Eddie Redmayne en Felicity Jones

Te zien op Netflix