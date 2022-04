Avans verdubbelt opbrengst benefiet kunstmarkt: 22.000 euro voor Oekraïne

BREDA - De organisatie van de Kunstmarkt om geld in te zamelen voor Oekraïne is dik tevreden met de opbrengst van ruim 11.000 euro. Het initiatief kwam van de St. Joost School of Art & Design. Als klap op de vuurpijl verdubbelt Avans het opgehaalde bedrag. Er gaat dus 22.000 euro naar twee goede doelen voor Oekraïne.

De markt vond donderdag plaats in Breda, trok honderden bezoekers en er deden meer dan 80 kunstenaars en ontwerpers aan mee. Vijf studenten van de opleiding Photography, Film & the Digital van St. Joost School organiseerden de Kunstmarkt. Studenten, medewerkers, docenten en oud-studenten doneerden werk. Philippe Raets, voorzitter van het College van Bestuur: ‘’Binnen Avans Hogeschool zien we verschillende acties en initiatieven van medewerkers en studenten die een helpende hand bieden aan getroffenen van het conflict in Oekraïne. Dit ondersteunen we van harte. Het College van Bestuur verdubbelt daarom het opgehaalde bedrag van de Kunstmarkt.’’

De opbrengst van in totaal 22.000 euro komt onder meer ten goede aan het Rode Kruis.

Breed aanbod

Het grootste deel van het verkochte werk werd gemaakt in de werkplaatsen van de academie. Het aanbod was breed: van fotoprints tot keramiek, kaartensets, boeken en sieraden tot geïllustreerde zelfportretten en filmscreenings tegen betaling. Naast de grote interesse van bezoekers uit de stad bracht de Kunstmarkt ook onderlinge verbinding en interesse voor elkaars werk.

Directeur St. Joost René Bosma zegt erover: “Dit initiatief is recht in het hart van waar we als St. Joost voor willen staan. Onze kernwaarden zijn ‘We Care, We Create, We Connect’. Met dat in ons achterhoofd dragen we vanuit onze gezamenlijke passie voor kunst en design ons steentje bij aan deze verschrikkelijke situatie in Oekraïne.”