Verhalen van nieuwkomers staan centrale in expositie in de Nieuwe Veste

BREDA - Sinds afgelopen weekend staan er in de entree van Nieuwe Veste 6 portretten tentoongesteld. Het zijn de portretten van Hana, Bassam, Mohammad Hassan, Asieh, Taqi en Habib. Zij zijn de hoofdrolspelers van de interactieve theatervoorstelling Ik Ben Hier van Zout, die in samenwerking met Taalhuis Breda en Nieuwe Veste afgelopen oktober in Breda plaatsvond.

Ik Ben Hier is een landelijk project, waarin de verhalen van nieuwkomers centraal staan. Verhalen van vluchtelingen lijken soms abstract en ver weg. Ik Ben Hier maakt deze verhalen invoelbaar. Hana, Bassam, Mohammad Hassan, Asieh, Taqi en Habib vertelden vanuit hun eigen ervaring het verhaal van miljoenen vluchtelingen. Maar ook hoe zij Nederland ervaren. Hoe is het om een bestaan op te bouwen ver van je eigen land, in een vreemde cultuur? In Nieuwe Veste is een inkijkje in die ervaring bij de portretten terug te lezen.

Op dit moment is de komst van vluchtelingen naar Nederland weer een actueel thema. Met deze expositie, die in samenwerking met Taalhuis Breda wordt georganiseerd, wil Zout een gezicht geven aan de vluchteling. Zij zijn geen vluchteling, maar mede Bredanaren. De expositie is nog de hele maand april te zien.

Zout maakt theater over maatschappelijke vraagstukken met spelers die daar middenin staan. In de voorstellingen worden persoonlijke verhalen verteld, door mensen die het zelf meemaken. Het project Ik Ben Hier vindt in meerdere steden plaats, zoals Rotterdam, Maastricht en Breda. Naast een theatervoorstelling is er ook een podcast waarin de verhalen van nieuwkomers te beluisteren zijn. Deze is te vinden op de website van Zout, www.zoutspeelt.nl.