Franks Filmtip: ‘Vermakelijk, maar flauw en voorspelbaar’

Dit keer de film 'Interceptor' te zien bij Netflix.

Actrice Elsa Pataky, onder meer bekend van Furious 7, speelt in ‘Interceptor’ de Amerikaanse legerofficier J.J. Collins die na een aanvaring met haar meerdere als ‘straf’ belandt op een raketlanceerplatform in de Grote Oceaan. Daar moet ze de Verenigde Staten beschermen voor een nucleaire raketaanval van de Russen. De afweerraketten op het platform heten ‘interceptors’.

Het duurt 24 minuten voordat een uit Rusland gelanceerde raket zijn doel treft. Collins en haar team hebben precies twaalf minuten om op het onderscheppingsknopje te drukken, anders valt het platform in handen van de terroristen. Zoals je misschien al verwacht.. gebeurt dat ook. Enkele momenten nadat Collins arriveert wordt het team gegijzeld door ‘Luke Bracey’. De enige die ‘veilig’ is is Collins, die samen met een laffe collega in de controlekamer is. Ze zit in de val.

De film is vermakelijk, maar bevat veel voorspelbare momenten. Daarnaast is het acteerwerk ook weinig geloofwaardig. Af en toe komen er wat boeiende actiescènes voorbij, maar die duren ook niet lang. Deze film is niet opvallend, het is er een als zovelen. Verwacht als je deze film gaat kijken dus niet teveel en neem het niet te serieus. Dan kan het nog best plezierig om te kijken zijn.