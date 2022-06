Brabant gaat 4 miljoen investeren in restaureren van Rijksmonumenten

BREDA - Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant bijna 4,2 miljoen euro in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en het onderhoud van molens. De provincie vindt het belangrijk om het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden.

Het grootste gedeelte (4 miljoen euro) van de investering wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. Daarnaast investeert de provincie 35.000 euro in eco-archeologisch onderzoek en 180.000 euro in het onderhoud van molens. De regeling ‘onderhoud molens’ wordt namens de provincie uitgevoerd door Stichting Monumentenwacht Brabant.

Het bedrag voor rijksmonumenten wordt verdeeld over religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. De regeling is opengesteld van 12 tot en met 16 september 2022.

Zichtbaar en beleefbaar

De provincie wil Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Om te wonen, werken en te recreëren. Het Brabants erfgoed speelt daarbij een belangrijke rol. De provincie wil een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod creëren. “Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molen”, aldus Gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed. “Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant.”

Rijksmonumenten Breda

De gemeente Breda telt 501 inschrijvingen in het Rijksmonumentenregister. Onder de Rijksmonumenten in Breda vallen woonhuizen en boerderijen, maar ook openbare gebouwen zoals het Begijnhof, de Waalse Kerk en het Kasteel van Breda.