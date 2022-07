Bij de Vredesduif staat Breda vanavond stil bij de afschaffing van de slavernij

BREDA - Breda staat vanavond stil bij de afschaffing van de slavernij. Vanaf 19.00 uur is er een twee uur durend programma op het Groenendijkplein bij de Vredesduif.

Het is inmiddels een vaste traditie te noemen: Sinds 2019 wordt ieder jaar op 1 juli de afschaffing van de slavernij herdacht op bij de Vredesduif in Breda-Noord. Die locatie is destijds gekozen om hier de meeste mensen wonen met een Surinaams, Antilliaanse en Afrikaanse achtergrond.

Om 18.30 uur start de muzikale intro door DJ PA en speelt de Brassband. Om 19.00 uur start het welkomstwoord namens Stichting Herdenking Afschaffing Slavernij Breda (HASB). Er zijn die avond optredens van de Antilliaanse folklore dansgroep Grupo Norteños en de Indische dansgroep Sekur Ayu. Er wordt onder andere gesproken door Bertrand Vokpomapa en Eric Heinze. De avond wordt gepresenteerd door Philip Oronsaye.

Keti Koti

Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in Suriname en de Nederlandse Antillen. In Suriname heet het de Dag der Vrijheden maar wordt ook wel Keti Koti genoemd. Het is een Bevrijdingsfeest voor alle inwoners en niet alleen voor de nazaten van de slaaf gemaakten.