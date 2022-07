Buitenbios Sunset Cinema komt deze zomer terug naar Breda

BREDA - Sunset Cinema, de buitenbios van Breda, komt deze zomer terug. Vanaf 3 augustus zijn er op zeven locaties in de stad weer films te zien, met de ondergaande zon op de achtergrond. De ticketverkoop is inmiddels gestart.



Na twee succesvolle edities tijdens de voorgaande jaren komt Sunset Cinema deze zomer terug. Dit jaar worden er nog meer locaties aangedaan, verspreid door de stad. Nieuw dit jaar zijn vertoningen bij onder andere Hotel Ingenhousz Breda, BO Diversity en in de tuin van St. Joost. Ook in voormalig garage Otten aan de Beverweg wordt een film vertoond. Bij BRAK en Radio Pannekoek zijn films met het thema bier of muziek te zien.



Programmering

Benieuwd naar welke films je waar kan kijken? Het overzicht is inmiddels te zien op chasse.nl/sunset. Bijzondere films als The Grand Budapest Hotel en Todo Sobre Mi Madre staan in de lijst. Maar ook moderne klassiekers zoals Met Mes, The Worst Person in the World en Madres Paralelas staan op het programma. Fans van de Foo Fighters mogen de horror komedie Studio 666 niet missen. De reeks wordt afgesloten met de recente filmhit Everything Everywhere All at Once in de tuin van kunstacademie St. Joost.