Grote vlooienmarkt strijkt zondag neer op P5 bij NAC Stadion

BREDA - Op het parkeerterrein P5 bij het NAC stadion is aanstaande zondag een grote vlooienmarkt. Er zullen naar verwachting meer als 200 kraampjes zijn.

De vlooienmarkt beschikt over een zeer groot parkeerterrein dus voor de 200 kraampjes is ruim plaats. Volgens de organisatie belooft het een spektakel te worden. Particuliere standhouders hebben thuis hun zolders en schuurtjes leeggeruimd. Ze willen ook niets mee terug moeten nemen dus alles wordt aangeboden tegen koopjesprijzen. De standhouders zullen hun kraampjes gaan vullen met duizenden aantrekkelijke koopjes.

De organisatie zegt alvast veel leuke reacties te hebben gekregen en super enthousiast te zijn. Waar de vorige vlooienmarkt tijdens tweede Pinksterdag tegen viel door het slechte weer wordt er morgen juist mooi weer verwacht. Het belooft een gezellige zondag te worden. Dus zoek je nog een verborgen Rembrandt of Picasso, of ben je tevreden met lekker snuffelen door de bananen dozen, ga dan zeker even kijken zondag.

De markt is van 10:00 tot 17:00 uur geopend. Het adres van het parkeerterrein is Rat Verleghstraat 2 in Breda. De entree bedraagt 3 euro per persoon, en kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang. Parkeren bij de vlooienmarkt is gratis.