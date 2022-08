Hoogste muurschildering van Brabant vanaf nu te zien in Heusdenhout

BREDA - Na de honderdste muurschildering, een bezoek van de koning en een eigen boek, bereikt het Bredase ‘museum op straat’, Blind Walls Gallery, een nieuwe mijlpaal. In juli startte kunstenaar Joram Roukes met de hoogste Blind Wall tot nu toe, tevens de hoogste muurschildering van Noord-Brabant. Voor zowel Roukes als de organisatie een hoogtepunt in meerdere opzichten.

De muurschildering bevindt zich op de noordgevel van Residentie Bergschot in de Bredase wijk Heusdenhout en is maar liefst 38 meter hoog. Zoals bij alle schilderingen van Blind Walls Gallery (BWG), speelden wijkbewoners een belangrijke rol. Zij werden gevraagd om leuke anekdotes, typerende foto’s, persoonlijke verhalen of belangrijke gebeurtenissen te delen.

Foto: Rob Lipsius

Reusachtig stilleven

De schildering van Joram Roukes toont een bloemstilleven, een eeuwenoud kunstgenre. In het verleden waren geschilderde bloemstillevens duur. Schilders die technisch vaardig genoeg waren om de bloemen zo realistisch mogelijk te weergeven, werden door heel Europa geprezen. Voor Roukes is het maken van een stilleven op deze schaal de ultieme meesterproef.