Bier, bratwurst en lederhosen: Grootste Oktoberfest van Benelux komt naar Breda

BREDA - Pullen bier, bratwursten en lederhosen. Op 22 oktober strijkt het grootste Oktober festival van de Benelux neer in Breepark. “We lanceren dit festival groots met een optreden van Snollebollekes!”

12.0000 man feestend aan lange tafels, genietend van muziek en proostend met bier. Dat is hoe de organisator van het Oktober Festival de editie in Breda voor zich ziet. “In België hebben we al meerdere edities van het festival gehad, maar dit is voor het eerst dat we naar Nederland komen”, aldus de organisatie. “De editie in Breda gaat de grootste worden die wij ooit hebben georganiseerd. Het belooft zelfs de grootste van heel de Benelux te worden.”

Oktoberfestliefhebbers kunnen in ieder geval de komende drie jaar hun hart ophalen in Breda. “We zijn meteen een samenwerking van drie jaar aangegaan met Breepark”, zegt de organisatie trots.

Wat kunnen bezoekers verwachten?

“Wij doen natuurlijk een Oktoberfest zoals dat hoort”, aldus de organisator. “Dat betekent met lange biertafels, kostuums, bier en bratwursten. Maar wat de bezoekers ook kunnen verwachten is één lange catwalk waarop live muziek en entertainment te zien is. Eén van de topacts die we hebben weten te strikken is Snollebollekes!”

Het festival begint ‘al’ om 18.00 uur, zodat iedereen die dat wil nog wat kan eten. “We hebben bratwursten en ander typisch Duits eten in overvloed!”

Tafels

Voor het festival kunnen bezoekers ‘normale’ tickets of een tafelticket bestellen. “We hebben de zaal opgedeeld in twee zones”, aldus de organisator. “In de ene zone staan allemaal lange tafels. Deze kun je als groep van acht personen reserveren. Wanneer je aan één van deze tafels zit, word je bediend. Daarnaast heb je ook nog een zone met statafels en biertonnen. De mensen die een normaal ticket kopen, kunnen daar plaatsnemen. Zij mogen hun drankjes halen aan de bar.” Het festival vindt binnen in Breepark plaats en duurt tot 02.30 uur.

Tickets zijn vanaf 22 augustus verkrijgbaar via de Facebookpagina van het evenement.