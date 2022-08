Grote, gebreide wielershirts trekken de aandacht bij het Spanjaardsgat

BREDA - Aan het Spanjaardsgat hangen sinds kort drie grote, rode gebreide wielershirts. De shirts zijn een kunstproject van de Bredase Maurice Spapens. Hij zorgde dat Spanjaardsgat rood kleurt voor La Vuelta. De shirts werden woensdag officieel onthuld.

Ze zijn niet te missen: De drie grote, rode wielertruien die sinds deze week bij het Spanjaardsgat hangen. Van veraf lijken dat misschien ‘gewone’ shirts, maar wie van dichtbij kijkt ziet dat ze gemaakt zijn van duizenden kleine gebreide lapjes. De realisatie van de shirts was een idee van kunstenaar Maurice Spapens. Hij startte het brei-project en daagde iedereen uit om met hem samen te breiden. Met behulp van enthousiastelingen over de hele wereld heeft hij in totaal 5567 lapjes bij elkaar gekregen.

Hulp

De voorbereidingen voor het grote kunstproject vonden plaats in coronatijd. Ondanks dat nog onzeker was of en wanneer de Vuelta naar Breda kwam, stopte Maurice geen moment met breien. “Het breien werkte voor velen tijdverdrijvend. Mensen zaten op de bank te breien en kwamen de lapjes daarna inleveren zodat ik ze aan elkaar kon breien”, vertelt Spapens. Het emotioneert hem als hij terugdenkt aan de hulp die hij heeft gehad. Ook mensen met een beperking hebben geholpen en lapjes ingeleverd. “Een blind iemand die graag wilde helpen met breien en er ook nog onwijs goed in is. Dat is geweldig. De lapjes hoefde niet perfect te zijn, maar elk lapje doet mee. We hebben er samen voor gezorgd dat de truien er hangen”.

Met de truien brengt Spapens kleur en sfeer in de stad voor de komst van de Vuelta. En dat niet alleen. Zijn belangrijkste doel was om mensen samen te brengen. En dat dat goed gelukt is, werd woensdag tijdens de opening van het project duidelijk. “De opening was fantastisch”, zegt Spapens. “De enthousiaste reacties van woensdag hebben bevestigd dat het geweldig is om gezamenlijk een project als deze in elkaar te zetten.”

Breiwerkjes

De rode shirts zijn zeker niet de enige breiwerken van Maurice. Zo komt er ook een groot wielershirt te liggen bij de KMA, en worden lantaarnpalen in de Bredase binnenstad door de kunstenaar versierd met wol.