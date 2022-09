Grunten en headbangen: Mezz organiseert eerst editie MEZZ METAL FEST

BREDA - Het MEZZ komt in oktober met een nieuw festival voor liefhebber van metal muziek ‘MEZZ METAL FEST’. De hele avond klinkt er metal uit de zalen van MEZZ met acts uit binnen- en buitenland.

Op 15 oktober verandert MEZZ voor één avond in een festivalterrein waar verschillende soorten metal uit de zalen klinkt. De line-up bestaat uit acts uit binnen- en buitenland.

Line- up

Evil Invaders is koploper in extreme thrash metal. Na vijf jaar radiostilte kwam de band begin dit jaar met de release van ‘Shattering Reflection’. Volgens het MEZZ levert Evil Invaders een gloednieuwe verzameling dynamische, klassiek geïnspireerde maar onmiskenbaar frisse nummers met de nadruk op sterke refreinen, aangrijpende teksten en progressieve accenten die elke heavy metal-fan bij de strot grijpen en laten schreeuwen om meer.

Blackbriar liet in 2012 voor het eerst haar visie op duistere, dromerige alternatieve gothische metal horen. Sindsdien volgde er vele singles en EP’s en produceerde ze de EP ‘Our Mortal Remains’ met de beroemde metalproducer Joost van den Broek. Met bijna 26,5 miljoen YouTube kanaalweergaven en 155.000 abonnees zijn ze klaar om de metalwereld te veroveren met hun debuutalbum.

Doodswens omarmt negativiteit en depressie en laat zich inspireren door die misère. De band vertolkt de donkerste emoties in klassieke black metal. Tegen een samenleving die pijn wil verbloemen, tegen het licht, de schaduwzijde van onze menselijke conditie omarmend. Met een geluidsmuur, opgetrokken uit kille en rauwe muziek om in op te gaan, om in te verdrinken. Een eigen expressie, maar trouw van de diepe Scandinavische wortels van het genre.

Strains is een agressief klinkende metalcore band en bestaat sinds 2014. De afgelopen jaren was het vijftal veel op tour en deelde het podium met While She Sleeps en In Hearts Wake. Op dit moment werkt de band aan hun eerste volledige plaat, maar de release van single ‘Alive’ laat zien dat de heren over veel talent beschikken.

Kristoffer Gildenlöw is een Zweedse bassist en singer-songwriter en vooral bekend als bassist van de legendarische band Pain of Salvation. Zijn solo werk klinkt ogenschijnlijk simpel, maar de geoefende luisteraar hoort al snel een complexe structuur. Van minimalistische nummers en soundscapes tot symfonische composities met koren en huilende gitaarsolo’s: de progrock van Kristoffer blijft prettig in het gehoor liggen.

Hilton Dive is ontstaan vanuit de wens om een unieke rauwe mix van stijlen als Thrash, Sludge, Death en Post-hardcore metal te maken. De belangrijke muzikale invloeden komen van bands als Cult of Luna, Mastodon, Opeth, Red Fang, Pantera en Slayer. De nummers zijn compact en hebben een hoofdrol voor gehorminseerde gitaarriffs, dubbele bassdrum en veel nadruk op melodie. Voor hun eerste full lenght album ‘I am become death’ werkte ze samen met Daan Janzin (Red Vultures, My Favorite Scar) en is misschien wel hun beste werk tot nu toe.