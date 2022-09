Jonge Bredase regisseur debuteert met twee films op het Nederlands Film Festival

BREDA - Een achtervolging, voetstappen die steeds dichterbij komen. Agenten van dictator Assad. Een huis dat wegrent. Ik was toch veilig in Nederland? Waarom ben ik terug? Sinds regisseur Yazan Rabee (27) Syrië ontvluchtte en in Breda kwam wonen heeft hij een terugkerende nachtmerrie. Hierover maakte hij de korte documentaire BACK. Over doodsangst, trauma en ontworteling. De film is geselecteerd voor de debuutcompetitie van het Nederlands Film Festival en gaat er vandaag in première.

“In mijn droom ben ik op zoek naar mijn huis, mijn veilige plek, maar die zal ik nooit bereiken”, zegt Rabee. Hij is niet de enige die ‘s nachts blijft rennen: talloze Syriërs schrikken wakker van een vergelijkbare nachtmerrie. Rabee verfilmt deze universele nachtmerrie int een beklemmende, essayistische documentaire van 7 minuten.

Première op het Nederlands Film Festival

BACK is gemaakt in het kader van De Ontmoeting, een ontwikkelingstraject voor nieuwe filmmakers. Uit 45 inzendingen zijn zeven films gekozen die in september 2022 in première gaan op het Nederlands Film Festival. Daarna zijn ze op festivals en als voorfilm in filmtheaters te zien.

De filmmaker Yazan Rabee studeerde dit jaar af aan de Sint Joost Academie in Breda. “Toen ik vijf jaar geleden naar Nederland kwam had ik één plan: filmmaker worden. Een plan B bestaat niet voor me.” Rabee’s afstudeerfilm Beyond the Sun draait ook op het Nederlands Filmfestival, in de studentencompetitie. Zijn fictiefilm Beyond the Sun gaat over het gevangeniswezen in Syrië, waaraan hij ternauwernood ontsnapte. De Filmkrant ziet Rabees talent en schreef: ”Beyond the Sun en Back vormen samen een angstaanjagend maar fascinerend tweeluik. Een fictiefilm en een documentaire, beide essayistisch en beide over het Syrische regime en haar slachtoffers. Hoe wrang de inhoudelijke boodschap ook is, de films bevestigen Rabee’s filmisch talent.”

Syrië nog steeds onveilig

De urgentie om dit verhaal te vertellen is groot. Er gaan namelijk steeds meer stemmen op in de Europese politiek die zeggen dat Syrië veilig is. Dat terwijl de oorzaak van de miljoenen Syrische ontheemden en vluchtelingen onveranderd aanwezig is: dictator Assad. Hoewel de militaire vijandelijkheden in het grootste deel van het land zijn afgenomen, lopen Syrische burgers nog steeds het risico van vervolging en mensenrechtenschendingen.