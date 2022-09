Kermis in Princenhage van start: ‘Ouderwetse gezelligheid voor jong en oud’

BREDA - De Haagsemarkt in Princenhage staat vanaf vandaag tot en met zondag weer in het teken van de kermis. De kermis combineert de ouderwets gezellige kramen met attracties voor jong en oud.

Vandaag om 13.00 uur is de jaarlijkse kermis in Princenhage weer van start gegaan. Op de Haagsemarkt kunnen bezoekers weer vier dagen lang genieten van vermaak. De kermis in Princenhage combineert op een leuke manier de ouderwetse gezellige kramen met attracties voor jong en oud. Met oude klassiekers zoals de snoepkraam en attracties zoals de Powerdance(wip) en de zweefmolen. De cafés en restaurants van ’t Aogje zijn tijdens de kermis open voor bezoekers.

Kleurplatenactie

Vanuit de winkeliersvereniging in Princenhage wordt er tijdens de kermis een kleurplatenactie georganiseerd. Degene met de mooiste kleurplaat kan een prijs winnen. De kleurplaten kunnen opgehaald worden bij één van de vijftien ondernemers in Princenhage. De volledige deelnemerslijst vind je hier.

De kermis is iedere dag geopend van 13.00 en 23.00 uur.