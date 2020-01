Groen licht voor zonnepark met 94.000 panelen op Bavelse Berg

BREDA - Rooftop Energy kan gaan starten met de aanleg van een mega zonnepark op de Bavelse Berg. De financiering van tientallen miljoenen is rond, en dat betekent dat de werkzaamheden nog in het eerste kwartaal van dit jaar kunnen starten. Het park zal met 94.000 zonnepanelen tot één van de grootste van Nederland gaan horen. Dat meldt Rooftop Energy, de ontwikkelaar van het zonnepark.

Over het zonnepark op de Bavelse Berg, de voormalige vuilstort tussen Bavel en Breda-Oost, wordt al enkele jaren gesproken. In 2018 gaf de gemeente Breda al groen licht voor de realisatie van het zonnepark, dat door Rooftop Energy wordt ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. BNG Bank, BOM Renewable Energy en duurzame beleggingsinstelling Meewind financieren tientallen miljoenen voor het park. Doordat de financiële deal nu rond is, kunnen de werkzaamheden snel beginnen. Die starten dit kwartaal nog. Het zonnepark zal bestaat uit 94.000 panelen die samen genoeg elektriciteit gaan opleveren voor 10.000 huishoudens.

Schapen

De zonnepanelen op de zonneweide komen op 1 tot 2,5 meter hoogte te staan. De panelen die gebruikt worden zijn lichtdoorlatend waardoor onder de panelen vegetatie kan blijven groeien. Dit is niet alleen gunstig voor de stabiliteit van de berg, maar zorgt ook voor ecologische meerwaarde. Onder de panelen kunnen zelfs schapen grazen.

Eind 2020 moet het park operationeel zijn en zal de elektriciteitsproductie starten. Dan zal er ook invulling worden gegeven aan de mogelijkheid voor de omgeving om stroom af te nemen van de zonneweide Bavelse Berg en financieel te participeren in dit duurzame project.