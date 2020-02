Vliegtickets in termijnen betalen? Dankzij deze Bredase studenten kan het

BREDA - Verre reizen maken is voor veel Bredanaars een droom. Maar die dure vliegtickets in één keer moeten ophoesten, is soms lastig. Dat ervoeren ook studenten Pepijn (23) en Reinier (21). Zij richtten daarom de start-up Spread op, waarmee ze het in termijnen betalen van vliegtickets mogelijk maken.

In het buitenland bestaan er al veel bedrijven die het doen: vliegtickets verkopen die in termijnen betaald kunnen worden. "Voor veel mensen is dat ideaal", legt Reinier Gerdes uit. "Ik ben zelf een student en weet dat het soms lastig is wanneer je dure vliegtickets voor een verre reis in één keer moet betalen." Ook in zijn omgeving zag Reinier studenten met hetzelfde probleem worstelen. "Toen heb ik samen met Pepijn besloten om Spread om te richten. In het buitenland hebben bedrijven immers al bewezen dat het concept werkt. Dus wij vonden het tijd dat het ook in Nederland geïntroduceerd zou worden."

Spread biedt mensen de mogelijkheid om vliegtickets te kopen, en ze in termijnen te betalen. En het grootste voordeel daarvan: je betaalt niets extra's. "Wij krijgen commissie vanuit de luchtvaartmaatschappijen. Dus dat betekent dat onze klanten gebruik kunnen maken van onze service, zonder daar zelf extra voor het hoeven betalen", aldus Reinier.

De studenten, die beide studeren aan de opleiding commerciële economie aan Avans, hebben ongeveer zeven maanden gewerkt aan de realisatie van hun eerste bedrijf. En de website staat nu sinds een week live. "We zijn allebei ondernemend ingesteld, dus we zijn blij dat we onze start-up nu hebben kunnen lanceren."