Gemiddelde huizenprijs in Breda is gestegen naar 350.000 euro

BREDA - Wie in 2019 in Breda een woning kocht, was daar gemiddeld 350.000 euro voor kwijt. Dat is twintigduizend euro meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend maakte.

Wie in 1995 een huis wilde kopen in Breda, betaalde daar gemiddeld omgerekend nog geen 100.000 euro voor. Maar die tijden zijn voorbij. Sinds 1995 zijn de huizenprijzen in Breda bijna ieder jaar gestegen. In 2012 waren Bredanaar wél goedkoper uit dan het jaar ervoor. Toen kostte een woning gemiddeld 256.000 euro, terwijl het gemiddelde in 2011 nog op 266.000 lag. Ook in 2013 daalde de huizenprijzen. Toen betaalde je 'maar' 240.000 euro.

Sinds 2014 zijn de prijzen alleen maar gestegen. En daar is 2019 geen uitzondering op. In 2019 kostte een gemiddelde koopwoning 349.000 euro, ten opzichte van 329.000 het jaar ervoor.

Regio

Breda is veruit de duurste gemeente uit de regio. Zo was je in 2019 in Etten-Leur zo'n 300.000 euro kwijt voor een woning, in Zundert 313.000 euro, in Drimmelen 289.000 euro en in Moerdijk 272.000 euro. Wil je echter écht veel goedkoper uit zijn? Dan moet je in Zeeland zijn. Zo lag de gemiddelde huizenprijs in Reimerswaal slechts op 217.000 euro en in Vlissingen blijf je zelfs onder de 2 ton, namelijk 197.000 euro.