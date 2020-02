Bewoners ontvangen de sleutel van nieuwe sociale huurwoningen in Teteringen

TETERINGEN - In Teteringen hebben zes gezinnen gisterenochtend de sleutel ontvangen van hun nieuwe sociale huurwoning. De woningen zijn onderdeel van een project van 18 huizen, die in hetzelfde gebied staan als een eerder project waarbij al 27 woningen werden gebouwd door Alwel.

Voor zes gezinnen was gisteren een dag waar ze lang naar uit hebben gekeken. Zij kregen namelijk de sleutel van hun gloednieuwe woning. Het zijn de nieuwe huurders van de Bouverijen 18. Dat zijn nieuwe sociale huurwoningen van Alwel in de uitbreidingswijk Bouverijen in Teteringen. Eerder realiseerde Alwel in de wijk al 27 huurwoningen.

De huizen bestaan uit 2 lagen met schuine kap en hebben drie slaapkamers. Het ontwerp is rustig, subtiel, eenduidig en heeft een dorpse uitstraling. De huizen zijn 100% elektrisch en zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk voor warm water en verwarming. De warmte komt vrij uit de waterzuiveringsinstallatie Nieuwe Veer in Breda. Via een ondergronds leidingstelsel komt de warmte (warm water) via een warmte-unit in de huizen van de Bouverijen. De woningen zijn verdeeld over twee deelplannen. Deelplan 4B ligt midden in het nog te bebouwen gebied aan de Witrikweg. Deelplan 5A ligt aan de Burgemeester Verdaasdonkstraat, tegenover multifunctionele accommodatie De Mandt.

Huurwoningen

De woningen zijn een welkome toevoeging voor Breda. De gemeente wil namelijk komende jaren 1200 extra sociale huurwoningen realiseren.