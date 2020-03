Voet van het gas op snelwegen rondom Breda: 100 km/u op punt van ingaan

BREDA - Het wordt oppassen geblazen voor alle snelheidsduivels. Vanaf vandaag kun je namelijk een boete krijgen wanneer je op de wegen rondom Breda sneller dan 100 kilometer per uur rijdt. Dit geldt voor de wegen waarop Rijkswaterstaat de nieuwe borden heeft onthuld.

Met 130 kilometer per uur over de A58, A16, A4 of andere rijkswegen scheuren is verleden tijd. Vanaf vandaag mogen automobilisten overdag nog maar 100 kilometer per uur rijden. Vanaf 16 maart is de nieuwe snelheid op alle wegen in Nederland geldig. Maar omdat het voor Rijkswaterstaat onmogelijk is deze werkzaamheden in één dag uit te voeren, starten die al op 12 maart. Vanaf dat moment kun je dan ook een boete krijgen wanneer je 130 km/u rijdt waar nog maar 100 km/u is toegestaan.

Om de stikstofuitstoot in Nederland te beperken, geldt met ingang van 16 maart op de snelwegen tussen 06.00 uur en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Sinds 24 februari is Rijkswaterstaat bezig om hiervoor ruim 4000 verkeersborden in Nederland aan te passen of bij te plaatsen. Rond Breda gaat het om de A16, A58 en A27 waar automobilisten straks nog maar 100 kilometer per uur mogen rijden in plaats van 130.

Boete

Rijkswaterstaat wijst erop dat de aangepaste snelheid van 130 naar 100 km/u geldt vanaf het moment dat de hoes of tape wordt verwijderd. En dat gebeurt in de periode van donderdag 12 maart 21.00 uur tot maandag 16 maart 05.00 uur. In de praktijk betekent dit dat als een bord met 100 km/u bijvoorbeeld al op 13 maart zichtbaar is, dit ook daadwerkelijk de maximumsnelheid is die op dat traject gereden mag worden. Dan kun je dus ook een boete ontvangen als je harder dan 100 km/u rijdt. Het is voor Rijkswaterstaat namelijk onmogelijk om op één dag alle ruim 4000 borden van hoes of tape te ontdoen.

Stikstof

Met de maatregel wordt de uitstoot van stikstof in het verkeer verlaagd. Hierdoor krijgt de bouwsector in Nederland de mogelijkheid om projecten weer te hervatten.