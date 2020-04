Voormalig postkantoor Oude Vest heeft weer invulling: 44 tijdelijke woningen

BREDA - Het voormalig postkantoor en KPN-gebouw aan de Oude Vest heeft weer invulling. Op de lange termijn gaan er zo'n 120 woningen gerealiseerd worden op die plek. Maar dat zou betekenen dat het gebouw minimaal nog tot eind 2021 grotendeels leeg zou staan. Daarom heeft WonenBreburg 44 tijdelijke kamers gerealiseerd in het pand. Die zijn bedoeld voor studenten en andere mensen die op zoek zijn naar woonruimte.

Vanaf vrijdag komen er studenten en andere mensen die tijdelijk op zoek zijn naar woonruimte te wonen in het oude postkantoor, midden in het centrum, aan de Oude Vest. Dat pand zou eigenlijk tot eind 2021 grotendeels leeg staan, maar omdat er een grote krapte is op de woningmarkt nam WonenBreburg het initiatief om in het gebouw 44 tijdelijke kamers maken. In samenwerking met Gemeente Breda is het nu ook gelukt. Er was een tijdelijke vergunning nodig en aanpassing van het gebouw, zodat het geschikt is om in te wonen. En MaasJacobs Bouwbedrijf heeft de verbouwing naar tijdelijke kamers in een kort tijdsbestek uitgevoerd.

Studenten

Vanaf april tot augustus worden de 44 tijdelijke kamers aan mensen verhuurd die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. "In korte tijd zijn er al veel aanmeldingen bij de leegstandsbeheerder ALVAST die de tijdelijke verhuur en het beheer regelt", laat WonenBreburg weten. Er zijn nog enkele kamers beschikbaar, aanmelden kan via www.alvast.nl.

Vanaf 1 augustus worden de kamers ingezet voor met name buitenlandse studenten. "De jaarlijkse toestroom van buitenlandse studenten aan Breda University of Applied Sciences (BUAS), wordt steeds groter. In samenwerking met de Gemeente Breda, WonenBreburg en BUAS worden de kamers vanaf 1 augustus ingezet voor deze groep studenten."

Lange termijn

WonenBreburg heeft het voormalig postkantoor, midden in het centrum van Breda, verkocht aan MaasJacobs Vastgoed en gebiedsontwikkelaar SDK vastgoed (VolkerWessels). Deze partijen nemen het eigendom over zodra zij de bestemmingsplanwijziging tot het ontwikkelen van 110 tot 120 woningen en een commerciële plint, goedgekeurd hebben gekregen van Gemeente Breda. In dit plan - genaamd PostBreda - is ook ruimte opgenomen voor 22 sociale huurappartementen die WonenBreburg gaat verhuren.

Met de verkoop en termijnen daarbij, zou het gebouw leeg staan tot zeker eind 2021. De tijd tot eind 2021 is nodig om het plan voor de definitieve transformatie verder te brengen.