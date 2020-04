Bredase ondernemers boeken succes met t-shirts: 'Per item gaat 5 euro naar Amphia'

BREDA - Breda Samen Sterk. Dat is de tekst die te lezen valt op de nieuwe shirts en hoodies van BredaPrint en Reclamebeesten. De ondernemers sloegen de handen ineen om in deze moeilijke tijd wat extra werk te creëren en tegelijkertijd een goed doel te steunen. En met succes. Maandag ging de verkoop van de shirts en truien live, en vandaag kwam de 100ste bestelling al binnen. En dat betekent dat de ondernemers al 500 euro hebben opgehaald voor de Vrienden van Amphia.

Het is een positieve en krachtige boodschap die BredaPrint en Reclamebeesten delen: Breda Samen Sterk. Dankzij de twee lokale bedrijven kun je als Bredanaar nu rondlopen met een speciaal t-shirt of een trui waarop die boodschap is afgedrukt. En als je zo'n shirt of trui koopt steun je naast de lokale ondernemers óók nog eens het de vrienden van het Amphia. Want van ieder verkocht item gaat 5 euro naar het goede doel.

Ontstaan

Het idee voor de actie ontstond afgelopen vrijdag pas. Toen kwamen Hugo van Reclamebeesten (uit Etten-Leur) en Gerbrand, Marcel en Dirk van BredaPrint (uit Breda) samen op het idee om een actie op te zetten voor een goed doel. "Vanaf toen ging het ineens enorm snel", vertelt Gerbrand. "Hugo had het eerste ontwerp tien minuten later al af!" Op de voorkant staat Breda Samen Sterk met het logo van Breda. En in de nek staat de tekst: 'Ik steun de medewerkers van Amphia'.

Via Hugo werd ook contact gelegd met de Vrienden van het Amphia. Zij reageerden erg enthousiast op het idee van de Bredase ondernemers om geld op te halen voor hun goede doel. "Dat enthousiasme is heel erg leuk. Ik ben heel erg blij dat we zo'n mooi goed doel hebben gevonden. Want iedereen wil in deze tijd de zorg natuurlijk graag steunen."

Bestellingen

Maandag ging de actie live. Een spannend moment voor de ondernemers. Maar zenuwen waren niet lang nodig, want de actie liep meteen al een stuk harder dan ze vooraf hadden durven denken. "Gisteren was de eerste dag. Dan moeten mensen het echt nog even ontdekken natuurlijk, maar toch kwamen de eerste 40 bestellingen al binnen. En nu, amper 24 uur nadat de verkoop startte, staat de teller al op 100 bestellingen", vertelt Gerbrand trots. Wat hielp is de steun van burgemeester Depla. Hij ontving van de ondernemers het eerste exemplaar en deelde hem meteen op zijn Facebookpagina. "Ja, dat is heel fijn. Want onze burgemeester heeft natuurlijk een super groot bereik."

Opbrengsten

Met de huidige 100 bestellingen is er dus al 500 euro opgehaald voor de Vrienden van het Amphia. De overige opbrengsten worden gebruikt om de onkosten te dekken. En ook verdienen de ondernemers er een klein bedrag aan. "Bij zo'n actie proberen we natuurlijk niet heel veel geld te verdienen. Maar we zijn er wel eerlijk over dat we er een klein beetje aan over houden", legt Gerbrand uit. "Wie een shirt of trui koopt, mag gewoon weten waar dat geld naartoe gaat. En dat is dus deels ook naar ondernemers. Wat we daarbij wel graag vertellen, is dat we het zo lokaal mogelijk proberen te houden. We zijn immers twee lokale bedrijven. Maar ook onze socials bijvoorbeeld laten we door een Bredase doen. Zo steun je met de aankoop van een shirt of trui dus niet alleen het Amphia, maar ook ons lokale ondernemers een beetje."

Een shirt of trui bestellen kan door te bellen naar 076 560 19 65. Meer informatie over de actie vind je op deze Facebookpagina.