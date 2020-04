In sommige branches is er een overschot aan personeel, in anderen juist een tekort (Foto: Bredavandaag)

Nieuw platform brengt Bredase arbeidsmarkt samen in coronacrisis

BREDA - Breda heeft een nieuw platform waar vraag en aanbod van werk aan elkaar gekoppeld wordt: Breda Werkt. Met deze gratis service hoopt initiator Willem van Veenendaal Breda letterlijk samen te brengen. “Ik zie de onzekerheid zowel bij werknemers als bij ondernemers toenemen, vandaar dit platform om echt iets te betekenen voor onze mooie stad.”

Het is een onzekere tijd op de arbeidsmarkt. Sommige ondernemers hebben geen werk meer om hun personeel bezig te kunnen houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor vele horecaondernemers. Terwijl anderen juist een groot tekort hebben aan personeel, legt Willem van Veenendaal uit. "Onlangs sprak ik met een aspergeteler en een aardbeienteler. Met het oogstseizoen voor de deur komen zij handjes tekort nu veel Oost-Europese arbeidsmigranten terug naar huis zijn of niet naar Nederland kunnen afreizen."

Daar moest een oplossing voor komen, vond Van Veenendaal. Als personeelsbemiddelaar volgt hij de arbeidsmarkt intensief en viel zijn oog op het succesvolle initiatief Roosendaal Werkt, dat afgelopen maand live is gegaan. "Toen ik dat zag, dacht ik meteen: dat moeten we voor Breda ook maken."

Zo gezegd, zo gedaan, met hulp van snel gezochte partners Kaige Productions, dat videobeelden en foto's leverde, tekstschrijver Wijnand Nijs en digitaal bureau Every Day. "Een mooi initiatief gericht op verbinding waar wij graag aan bijdragen", geeft Wouter Koen, Business Director van Every Day. "Wij hebben voor zowel Roosendaal als Breda het platform kosteloos ontwikkeld om zo te laten zien hoe juist in deze tijd met actieve samenwerking, goede ideeën en digitale oplossingen kan zorgen voor positiviteit in een bijzondere tijd." Donderdag 9 april ging Breda Werkt live.

Drie opties

Breda Werkt heeft drie opties: Ik zoek personeel, ik heb personeel over en ik zit thuis/zoek een baan. “Denk aan horecapersoneel, kappers of sportschoolmedewerkers. We proberen deze mensen tijdelijk te plaatsen bij bedrijven waar wel veel werk is, zoals distributiecentra, logistiek, schoonmaak en groenteteelt.”

Normaal gesproken zijn er aan deze trajecten kosten verbonden. Nu niet. “Juist vanwege de coronacrisis willen we laten zien dat we als bemiddelaar het verschil kunnen maken. We echt iets willen betekenen voor de stad. Breda heeft niet voor niets de slogan ‘Breda Brengt het Samen’. Juist dat doen we.” Prologreen behandelt de aanvragen en doet de matching kosteloos. “Niemand komt bij ons in dienst.” Kandidaten en ondernemers kunnen zich vrijblijvend aanmelden. “We beschikken over een groot netwerk en kennen de lokale en regionale arbeidsmarkt goed en proberen op die manier een win-win-situatie te realiseren.”

Breda Werkt is te vinden via www.bredawerkt.nu