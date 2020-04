Online bestellingen verwerken is voor veel ondernemers lastig: Helptopay biedt oplossing

BREDA - Online gaan is voor ondernemers sinds de coronacrisis begon ineens cruciaal. Maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, want er komen de nodige veranderingen in bestel- en betaalprocessen bij kijken. Met Helptopay kwamen drie Bredase ondernemers met een oplossing.

"We hoorden veel verhalen van lokale ondernemers die de stap aan het maken waren, maar elke dag uren bezig waren met het verwerken van bestellingen en betalingen. Daar wilden we verandering in brengen", aldus de Bredase ondernemer Timo van der Zanden. Hij startte met Wouter van Groesen en Thijs van Westing Helptopay op, een laagdrempelige betaaloplossing voor ondernemers die hun business online willen voortzetten.



Helptopay ging afgelopen week live. De geautomatiseerde betaaloplossing van de drie Bredase ondernemers moet de administratie voor ondernemers overzichtelijker en minder tijdrovend maken, zodat zij zich vooral bezig kunnen houden met hun core business. Van Groesen: "We willen ondernemers in deze uitdagende tijden daarin graag ondersteunen. Met Helptopay kan elke ondernemer in 10 minuten gratis een bestelformulier maken en delen op zijn website, social media of WhatsApp, waarna bestellingen overzichtelijk in een Excel sheet binnenstromen en betalingen automatisch verwerkt worden."



Collega-ondernemer van Westing sprak de afgelopen tijd meerdere ondernemers over hun transitie naar online bedrijfsvoering en de uitdagingen die daarbij kwamen kijken. De meesten van hen hadden wel oren naar een slimme, maar eenvoudige oplossing voor hun online bestellingen. "Maar dan hadden we letterlijk geen tijd te verliezen," legt van der Zanden uit. "Helptopay is daarom in vier dagen bedacht, uitgewerkt en gelanceerd. Ondernemers kunnen hier direct mee aan de slag." En de eerste bedrijven maken er inmiddels al gebruik van. Stilzitten zit er voor de heren uit Breda echter nog niet in: "Met behulp van de feedback van onze eerste klanten gaan we Helptopay uiteraard verder verbeteren" zegt van Groesen.



Wil je eten bestellen bij een Bredase ondernemer? Bekijk de mogelijkheden op www.helpdehoreca.nl