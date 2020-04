Appartementencomplex op plaats oude Otten-garage aan Beverweg

BREDA - Het terrein van autobedrijf Otten aan de Beverweg krijgt een nieuwe invulling. BPD Gebiedsontwikkeling gaat de komende jaren een duurzaam, nieuwbouw appartementencomplex realiseren op het terrein. Het complex zal bestaan uit betaalbare huurwoningen.

De Otten-bedrijven hebben 57 jaar aan de Beverweg gezeten. Het bedrijf behoort sinds 2018 tot de Van Mossel Automotive Groep en was op zoek naar een andere plek in Breda. Daarom zette de familie het terrein van zo'n tienduizend vierkante meter in de verkoop.

BPD Woningfonds is eind vorig jaar opgericht door BPD en Rabobank om een bijdrage te leveren aan het schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland. De komende tien jaar voegt het fonds 15.000 nieuwe duurzame, middeldure huurwoningen toe aan de woningmarkt. De overgrote meerderheid van deze huurwoningen hebben gemiddeld een huurprijs tussen 650 euro en 1000 euro per maand.

De komende periode wordt de focus gelegd op de uitwerking van de ideeën en wordt het definitieve plan voorgelegd aan de gemeente.