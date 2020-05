Non-foodkramen mogen weer terug op de weekmarkt, maar wel met 1,5 meter afstand

BREDA - De weekmarkt mag weer wat verder uitbreiden. Tot op heden was er een verbod op non-food kramen op de markt. Maar dat verbod is ingetrokken, laten de de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's weten. Of alle kramen meteen terug komen, is nog niet bekend. Dat zal in overleg gaan met de gemeente. Doordat Breda een grote weekmarkt heeft, zal het lastig zijn om alle kramen een plek te geven én de vereiste afstand te houden.

Volgens de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's is het onderscheid tussen food en non-food op dag- en weekmarkten in deze fase van de coronacrisis niet meer legitiem. Daarom is vanaf vandaag de verkoop van alle producten weer toegestaan op de markten. "Voorwaarde is wel dat op de markten de algemene maatregelen, zoals het houden van 1.5 meter afstand, geen samenkomsten en de bekende hygiëne maatregelen in acht worden genomen", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio's weten.

Afgelopen weken is al gebleken dat dag- en weekmarkten met inzet van aanvullende voorzieningen, goede publieksvoorlichting en toezicht ordentelijk verlopen. Elke gemeente gaat nu zelf in overleg met marktmeesters en marktkooplui over wat kan op de markt. Een ding staat voorop: een markt moet geen uitje worden voor het hele gezin. "Dus ook hier geldt de oproep om alleen naar de markt te gaan. Als blijkt dat een markt een grote aanzuigende werking heeft, en de inspanningen van marktkooplui en toezicht en handhaving niet werken, dan kan een markt gesloten worden. Gezondheid staat voorop."