De Bredase horeca is open, maar de eerste week viel vies tegen voor veel ondernemers

BREDA - Het is vandaag precies een week geleden dat de Bredase horeca eindelijk de deuren weer mocht openen. In de stralende zon genoten Bredanaars van een hapje of drankje op het terras. Maar hoewel dat prachtige plaatjes opleverde, is de realiteit minder rooskleurig. De eerste week viel voor veel ondernemers in Breda juist vies tegen, legde Johan de Vos gisterenavond uit in Op1.

De euforie was vorige week maandag groot. De zon scheen, het was een landelijke vrije dag en na maanden gedwongen sluiting mochten terrassen en restaurants voorzichtig weer openen. Maar nu de eerste week voorbij is, blijkt de situatie voor de ondernemers niet rooskleurig te zijn. Boerke Verschuren uitbater en voorzitter van de KHN Breda Johan de Vos schoof zondagavond aan bij Op1 om het probleem uit te leggen.

Johan de Vos was helder over de eerste week: 'Het valt vies tegen'. Er komen minder mensen naar de horeca dan verwacht. "Daar zit een grote zorg voor ons", legt hij uit. Bovendien is het naleven van de strenge regels bijna niet haalbaar. Uit een enquête die ingevuld werd door 450 Bredase horecaondernemers blijkt dat het slechts een kwart van de ondernemers lukt om zich aan alle regels te houden. 75 procent geeft aan dat de regels niet of moeilijk werkbaar zijn voor het personeel. En gasten houden zich slecht aan de regels. "Je ziet gewoon dat mensen stoelen te dicht bij elkaar zetten. Ze houden wel afstand, maar anderhalve meter is voor veel gasten te ver."

Een oplossing die De Vos aandraagt is het breder inzetten van 'smart distancing'. Hij pleit ervoor dat mensen zelf de verantwoordelijkheid moeten krijgen om afstand te houden, en dat daarbij de strikte anderhalve meter zou moeten verdwijnen.

Het is voor horeca-ondernemers lastig te verkroppen dat de regels tussen branches enorm verschillen. Zo mag je in een restaurant of theaterzaal momenteel met maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Ook als het gaat om een gelegenheid waar normaal 400 mensen in passen. In een vliegtuig zijn de regels echter veel soepeler. Zo wordt er weer uitgebreid reclame gemaakt voor vliegvakantie. In een vliegtuig mogen mensen, met een mondkapje op, wel met honderden bij elkaar in één ruimte zijn.