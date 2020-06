Aan de keukentafel met Frits van Ginneken: 'Geld mag nooit de drijfveer zijn'

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Frits van Ginneken.

Frits van Ginneken woont in Bavel is partner/directeur bij Witlox VCS. Het bedrijf is één van de grootste accountantskantoren van Breda.

Frits, jij bent een mooie gesprekspartner voor deze rubriek. Want je bent niet alleen een ondernemer, je bent er ook voor ondernemers. Wat zijn in jouw ogen nou de belangrijkste eigenschappen van een ondernemer?

Dat zijn meerdere dingen. Allereerst passie voor het product of de dienstverlening die je biedt. En daarnaast ook gedrevenheid, creativiteit en moed. Een echte ondernemer zorgt voor een organisatie die innovatief is en aanpassingsvermogen heeft, en waarin het beste in iedereen naar boven wordt gehaald. Het streven naar geld mag dan ook nooit de drijfveer zijn. Als financiën het doel op zich zijn, dan werkt het niet.

Jij voorziet als belastingadviseur je klanten van advies. Maar naar wie stap jij zelf voor advies?

Wij hebben bij Witlox VCS een enorm goede coach. Die coacht de organisatie, maar ook ons individueel. Die personal coaching vind ik heel waardevol.

Je bent partner bij Witlox VCS. Waarom wilde je dat worden?

Nou, dat wilde ik in eerste instantie eigenlijk niet. Toen ik solliciteerde zei ik letterlijk: ‘ik hoef niet per se partner te worden’. Maar dan ga je aan het werk en ontwikkel je jezelf steeds meer. De ambitie is toen geruisloos gegroeid. Dat was een heel natuurlijk proces, en nooit een doel op zich.

Uit welke klanten haal jij het meeste plezier?

Ik haal het meest plezier uit klanten waarbij ik het gevoel heb dat ik ze verder heb kunnen helpen. En ook wanneer ik ze help een besluit te nemen dat écht bij hen past. Dat is veel belangrijker dan dat het fiscaal het meest optimaal of gemakkelijk is.

Voor veel klanten is dit een moeilijke tijd. Creatief boekhouden is voor hen verleidelijk. Hoe ga je daarmee om?

De forse steunmaatregelen van het kabinet zijn relatief eenvoudig, ze moesten immers in 2 weken worden gemaakt. Dan ligt misbruik op de loer. Dat is gewoon zo. Dat is voor onze accountants lastig, maar het is minder spannend als de overheid duidelijk aangeeft waarop we straks moeten toetsen. Het protocol moet duidelijk zijn.

Wel wil ik benadrukken dat ik het steunpakket een enorm goede en knappe actie vind. Het is heel goed om te zien dat de overheid nu de koopkracht stimuleert. Je moet juist gewone dingen ongewoon goed doen



Waar lig jij wakker van?

Als ik wakker lig, dan is dat vaak toch wel van dossiers. En dan lig ik het meeste wakker van het persoonlijke deel. Je moet als team juist gewone dingen ongewoon goed doen. Zoek contact, bel iemand op en als het belangrijk is communiceer tijdig en volgens afspraak. Daar kan ik wakker van liggen. En daarnaast heb je natuurlijk ook wel eens een hoofdpijndossier. Dat kent iedereen wel.

De vaste laatste vraag: Met wie zou jij aan de keukentafel willen zitten?

Dan kies in Helmut Schmidt. Hij was bondskanselier van Duitsland. Die man was eigenlijk het geweten van het land. Altijd overwogen en heel stoïcijns. Maar dat was alleen de buitenkant. Want wie oud beeldmateriaal terugkijkt, ziet ook een begenadigd pianist met veel humor. Dat intrigeert me.

Paspoort

Frits van Ginneken (52)

Witlox VCS

Partner/Directeur

Getrouwd met Ingrid

Vader van Evi (19) en Imke (21)

Hobby’s: verenigingsleven, muziek en is bassist bij de harmonie