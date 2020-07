Aandelen kopen voor een legale wietkwekerij: Het kan bij Project C

BREDA - Project C gaat een vergunningaanvraag indienen om als teeltbedrijf deel te nemen aan het wietexperiment. Het bedrijf van Peter Schouten, Joep van Meel, Pascal van Oers gaat daarvoor beleggers aandelen aanbieden. Het gaat om 199.999 aandelen van ieder 25 euro per stuk. De totale investering is dus 5 miljoen euro.

Project C Holding werkt al langere tijd aan de voorbereiding van deelname aan het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’, ook wel het ‘wietexperiment’ genoemd. De overheid maakte onlangs bekend dat teeltbedrijven die aan het experiment willen deelnemen vòòr 28 juli 2020 een vergunningaanvraag moeten hebben ingediend. En die datum gaat Project C zeker haalden, bevestigden zij gisteren tijdens een persconferentie in Breda.

Aanvragers van een vergunning moeten in staat zijn minimaal 6,5 ton cannabis per jaar te telen. Zij moeten ook hasj kunnen leveren aan de 78 coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten.

Aandelen

Wie wil kan sinds gisteren aandelen kopen in het cannabisbedrijf. Wie mee wil doen, moet minimaal worden ingeschreven op 20 aandelen. Maximaal kunnen er 4.000 aandelen worden gereserveerd. De prijs is 25 euro per aandeel, zodat kleine beleggers kunnen kiezen voor een inleg in blokken van 500 euro. Grotere beleggers kunnen in de eerste investeringsronde van Project C niet meer dan één ton besteden

Geïnteresseerde beleggers lopen geen enkel risico dat zij hun investering in rook zien opgaan omdat Project C geen vergunning krijgt van de overheid, benadrukt Project C. “Het niet verkrijgen van een vergunning is een ontbindende voorwaarde,” zegt advocaat mr. Peter Schouten. “Als de overheid beslist geen vergunning te verlenen aan Project C worden de nieuwe aandelen niet uitgegeven en hoeven de inschrijvers niets te betalen.”

Project C geeft 199.999 nieuwe aandelen uit. Dat gaat dus om een investering van 5 miljoen euro. Dat is een eerste stap in het meerjarige proces. Het bedrijf heeft in totaal 29,2 miljoen euro aan kapitaal nodig om haar plannen volledig te verwezenlijken.

Planning

De verwachting is dat in het najaar de telers geselecteerd zullen worden. De uiterlijke deadline voor de toewijzing ligt nog iets later, namelijk op 28 januari 2021. De inschatting is dat het daarna nog een half tot een jaar zal duren voordat er kwantitatief en kwalitatief genoeg cannabis is geteeld in voldoende variëteiten om het experiment te kunnen starten.

Wietproef

Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd.

De 'wietproef' wordt uitgevoerd in tien gemeenten. Naast Breda doen Almere, Arnhem, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad mee. De wietproef loopt 4 jaar.