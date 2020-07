Dynamiek op Bredase woningmarkt lijdt niet onder coronacrisis

BREDA - De dynamiek op de Bredase woningmarkt lijdt niet onder de coronacrisis. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van Van der Sande Makelaars. In het tweede kwartaal van 2020 bereikte het aantal verkopen het hoogste punt sinds 2016. Daarnaast nam het aantal keuzemogelijkheden voor woningzoekers sinds lange tijd weer eens ruim toe.



Sinds de start van de intelligente lockdown worden in Breda meer woningen te koop gezet dan in 2019. En dat is volgens Van der Sande 'opvallend', gezien het aantal aanmeldingen in de eerste maanden van 2020 nog lager lag dan vorig jaar. Veel woningeigenaren zien dit als het juiste moment om te verkopen, om eventuele prijsdalingen en een slechtere verkoopbaarheid voor te zijn. Door de extra aanmeldingen is het aanbod met een zesde toegenomen ten opzichte van het historische laagtepunt drie maanden eerder.



Hoogste aantal verkopen sinds 2016

Doordat meer woningen te koop zijn gezet, hebben meer woningzoekers dit kwartaal tot aankoop kunnen overgaan. Deze zoekers laten zich niet afschrikken door de toegenomen onzekerheid op de markt, maar zien dit juist als motivatie om zo snel mogelijk te kopen. In totaal werden dit kwartaal ruim 800 woningen verkocht, dit zijn maar liefst 130 verkopen meer dan een jaar geleden.