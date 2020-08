Aan de keukentafel met René en Kris Maas: 'Als regionaal bedrijf hebben we korte lijntjes'

BREDA/ ZUNDERT - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met lokale ondernemers. Deze week Kris en René Maas.

Maas-Jacobs uit Zundert bouwt al meer dan 40 jaar in Zuidwest Nederland. Met woning- en utiliteitsbouw, bouwservice, projectontwikkeling, herbestemming, vastgoedbeheer, fabricage, en montage van kunststof kozijnen, ramen en deuren.

René Maas heeft in zijn zoon Kris een opvolger gevonden om het bedrijf door te zetten. Hoe denken ze eigenlijk over elkaar?

Kris over zijn vader: "Creatief, ondernemend, doorzetter, lef, en gevoel voor wat mooi is."

René over zijn zoon: "Hij lijkt veel op mij. Gedreven, met twee benen op de grond, een harde werker, en wil zakelijk gezien absoluut niet de zoon van zijn." Hij is blij met zo'n opvolger in het bedrijf. "Doordat we ook veel op elkaar lijken, hebben we ook wel eens discussies. Maar die worden meestal redelijk snel beslecht. Wat dat betreft kunnen we elkaar ook geen dag missen. Als ik geen opvolging gehad zou hebben, dan was dat zo geweest. Het was voor mij geen must dat Kris het bedrijf zou overnemen. Maar op het moment dat je weet dat je zoon je opvolger wordt, geeft dat wel een hoop rust. Anders moet je na gaan denken over hoe jij je bedrijf gaat verkopen. Een ander voordeel is dat je actief kunt blijven ondernemen met het oog op de toekomst."

Het loslaten is wel een proces, aldus René. "Tien jaar geleden hing het bedrijf helemaal aan mij. Als ik dan omgevallen zou zijn, hadden we echt een probleem gehad. We hebben de laatste tien jaar samen met Kris en het managementteam echt gewerkt aan de voortzetting van het bedrijf."

De actualiteit: het stikstofdossier, PFAS en ook nog eens corona. Zijn of waren het lastige tijden?

"Voor deze regio zijn er qua bouw hier relatief weinig Natura 2000 gebieden", vertelt Kris. "In Den Haag bijvoorbeeld kan helemaal niet gebouwd worden omdat het omringd is door die gebieden. Voordeel is dat men nu met regelgeving bezig is dat voor de meeste plannen misschien een drempelwaarde ingevoerd gaat worden. Maar wij hebben zelf niet veel plannen die heel groot zijn en waarbij alles in een keer gebouwd wordt."

Bij het begin van het stikstofdossier gaven gemeentes geen vergunningen meer af, terwijl dat misschien wel kon. Ook als gevolg van de coronacrisis stopten heel veel dingen. "De ene gemeente had het sneller voor elkaar dan de andere om de gemeenteraad weer bij elkaar te laten komen. En als er geen bestemmingsplannen worden vastgesteld, dan stopt de woningbouw. Projecten die we nu aan het bouwen zijn, hebben we een jaar geleden verkocht en twee jaar geleden een vergunning voor gehad. En bij nieuwbouw kun je goed binnen de maatregelen werken. In het begin merkten we alleen dat er een klein dipje zat in de verkoop van huizen. Nu trekt het weer volop aan."

Wat is de grote kracht van het bedrijf?

Kris: "Wij zijn in de eerste plaats heel erg van de continuïteit. We willen niet te hard groeien. Als jij als ondernemer op een normale manier draait, moet je ook een stootje op kunnen vangen. Wij hebben ook de crisis in 2008 meegemaakt, die was voor de bouw- en vastgoed heel erg groot. Bedrijven die veel risico hadden genomen of een verkeerde keus hadden gemaakt, vielen om of moesten krimpen. Wij hebben in die periode gewoon door kunnen gaan en hebben ons marktaandeel zelfs vergroot. En uiteindelijk kwamen wij veel sterker uit die crisis."

René: "Daarnaast hebben we als regionaal bedrijf korte lijntjes. Mensen vertrouwen ons en daardoor krijg je ook gewoon heel veel voor elkaar. West- en Midden-Brabant is ons werkgebied, verder gaan we ook niet. Dat kennen we goed en we weten precies waar we moeten zijn. We weten wat de goede partijen zijn om mee samen te werken. Waarom zouden we dan verder gaan kijken?" Kris: "Ons personeel vindt het werkgebied ook heel prettig. Heel veel timmermannen en uitvoerders hoeven ook niet iedere dag naar ons kantoor in Zundert te komen, die gaan van huis uit naar hun bouwproject toe. Als je al je projecten op ongeveer een half uur rijden van elkaar hebt, is dat voor iedereen fijn. Dat is ook een van de redenen dat mensen graag voor ons willen werken."

"Waar wij denk ik beter in zijn dan anderen, is een oplossing bedenken voor iets wat moeilijk is", meent René. "We kunnen natuurlijk niet alles oplossen, maar ik denk dat we daar echt in gespecialiseerd zijn. Dat is een expertise die in al die jaren is opgebouwd." Kris vult aan: "Wij kunnen heel creatief denken en heel snel schakelen. Wij zijn echt meer ondernemers dan techneuten. Als ondernemer moet je verder kunnen kijken dan je neus lang is. Voor het technische deel hebben we de technisch opgeleide mensen op kantoor zitten."

Wat is het mooie van het werk dat jullie doen?

René: "Als ik door de Bredase binnenstad loop en zie wat wij daaraan hebben toegevoegd of kunnen toevoegen, geeft me dat een enorme kick. Samen met andere partijen zorgen dat die stad gewoon mooier wordt, dat geeft heel veel voldoening." Kris: "Wij maken liever iets heel moois waar we een cijfer 10 mee verdienen, dan iets lelijks wat een cijfer 12 oplevert. Ik stond pas geleden bij een project in Breda toen iemand tegen me zei: 'Als jullie het gaan ontwikkelen, dan weten we in elk geval dat het goede woningen worden.' Dat is natuurlijk het beste compliment wat je kunt krijgen."

"We zoeken ook heel goed naar de mix van partijen bij onze projecten. Naar collega-ondernemers die een bepaalde dynamiek hebben, die bij elkaar passen en iets aan elkaar toevoegen. We willen een gebied hebben wat zo goed mogelijk gaat functioneren, daar wordt het gebied zelf ook beter van. De Gasthuyspoort in Breda is daar een mooi voorbeeld van. Het gaat dus niet alleen om projectontwikkeling, maar ook om gebiedsontwikkeling. Je moet in een idee of concept ook sturend optreden."

Tot slot: Met wie zouden jullie zelf graag eens een half uur aan de keukentafel zitten?

René - en Kris sluit zich daarbij aan - zou wel een leuk gesprek kunnen voeren met Mark Rutte. "Hij heeft zich de voorbije maanden nadrukkelijk als leider gemanifesteerd. En hij ziet er nog steeds niet uitgeblust uit. En dat voor iemand met zo'n functie. Als je foto's van hem ziet van tien jaar geleden zie je bijna geen verschil.