Tegen de stroom in: Bel Air Breda gaat verhuizen naar een grotere locatie

BREDA - Bel Air Breda gaat verhuizen. Terwijl veel podia en cafés het moeilijk hebben, gaat Bel Air juist 'tegen de stroom in', zoals ze het zelf noemen. Ze kiezen voor een grotere locatie, omdat ze op de huidige locatie uit hun jas zijn gegroeid.

"Onder het motto „Never Waste A Good Crisis", heeft Bel Air Breda besloten de stap te zetten richting een nieuwe locatie. Door de, in korte tijd gerealiseerde groei naar een hoger echelon van de aangeboden bands, acts en evenementen hebben we besloten naar een nieuwe locatie te gaan waar dat makkelijker, flexibeler en breder te realiseren is", laat het Café/Podium weten. De huidige locatie aan de Boschstraat is daarom te koop gezet.

"De verwachting is dat de juiste partij zich snel zal gaan melden gezien de unieke, aan de rand van het centrum gelegen locatie met enorme terrasruimte, welke tevens vergunning vrij is gemaakt voor kleinschalige evenementen." Wat de nieuwe locatie gaat worden van Bel Air blijft nog even geheim. "Alle reeds geplande concerten gaan gewoon door. De tickets blijven dus geldig. Ook voor de nieuwe locatie mocht het tegen die tijd zo ver zijn."