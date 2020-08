Aan de keukentafel met Vincent Santbergen: 'We zoeken geen klanten waaraan we eenmalig leveren'

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Vincent Santbergen.

Santbergen Rolcontainers in Breda is producent, verhuurder en reparateur van rolcontainers. Het bedrijf telt meer dan 800 klanten.

Hoe is Santbergen Rolcontainers ooit ontstaan?

"Santbergen Rolcontainers is een familiebedrijf, dat in 1995 van start is gegaan. Mijn vader is het bedrijf begonnen vanuit huis. Hij was eerst vrachtwagenchauffeur en werkte veel met rolcontainers toen zijn baan op de tocht kwam te staan. Hij kwam op het idee om rolcontainers te gaan repareren. Uit de praktijk wist hij hoe vervelend het was als deze kapot gingen bij het laden en lossen. Hij kocht voor 25 gulden een slijptol en is toen aan de slag gegaan. Zijn eerste klant was het distributiecentrum van Leen Bakker in Raamsdonksveer. Die had op dat moment heel veel kapotte containers. Zo onderhield pa zijn gezin met drie kinderen en ontstond een bedrijf dat steeds verder groeide."

En wat staat er nu?

"Een heel mooi bedrijf. We doen allang niet meer alleen reparatie. We maken ook rolcontainers: van kleine tot grote series, van één tot duizend. Verder doen we ook een stukje verhuur om klanten een tijdelijke piek te kunnen laten opvangen."

Het zelf produceren van rolcontainers is begonnen in 2008. "Dat was midden in de vorige crisis. Iedereen verklaarde ons eigenlijk voor gek. Maar we zijn toen echt gaan groeien." Vincent hecht veel waarde aan relaties. "We zoeken echt geen klanten waar we snel eenmalig aan kunnen leveren. Maar juist klanten waar we dat bij wijze van spreken over twintig jaar nog steeds aan doen. En dat geldt omgekeerd voor onze leveranciers ook. Ik ben nog steeds van mening dat relaties op de langere termijn veel beter zijn dan wanneer je steeds kort schakelt."

Hoe ben je het bedrijf van je vader ingerold?

"Eigenlijk vanaf het jaar 2000, in het begin aan de zijlijn. Ik zat toen ook nog op school en in mijn vrije tijd hielp ik mijn vader mee. Op dat moment was het ook niet de bedoeling dat ik de zaak in zou gaan. Ik herinner me nog de schuur als werkplaats en onze achtertuin die helemaal vol met containers stond. Toen kregen we een grote klant, Audax, en hadden we echt meer ruimte nodig. We hebben toen een loods gevonden van 130 m2. Dat was natuurlijk gigantisch in vergelijking met onze schuur. Destijds dachten we nog: 'Nou, dit zal het wel zijn.' Maar na twee jaar was die loods eigenlijk al weer te klein. Vervolgens moesten we naar een loods van 300 m2, later naar 1000 m2, en weer later echt naar 2000 tot 2500 m2. We zijn toen op de huidige locatie aan de Rudonk in Breda terechtgekomen."

Zijn zus en broer zitten ook in het bedrijf. Hoe is de rolverdeling?

"Mijn zus Rebecca is financieel directeur en broer Edwin technisch directeur. De meeste beslissingen neem ik samen met hen. Ik ben ook de oudste en dan groei je ook een beetje in die rol van leider. Iedereen doet waar hij of zij goed in is en we hebben geen van drieën de ambitie om op andermans stoel te gaan zitten en we zijn hartstikke trots op wat we doen. Zeker als we nog eens kijken naar de foto's van het begin en de plek waar we nu staan als volwaardig bedrijf."

Wat maakt het bedrijf zo bijzonder en waar bevinden zich de klanten?

"Er zijn in Nederland eigenlijk maar vier bedrijven die rolcontainers maken. De manier waarop wij het doen, met ook nog reparatie en verhuur, is echter uniek." Op dit moment zijn 38 mensen werkzaam bij Santbergen Rolcontainers.

De ligging vanuit Breda is ook heel goed. "Je zit vanaf hier bijvoorbeeld ook zo in België. En daar ligt voor ons ook een hele grote markt. We zijn vanuit Breda eigenlijk net zo snel in Amsterdam als in Brussel. Onze klanten zitten ook verdeeld over heel Nederland en België en bevinden zich in diverse sectoren. We doen de posterijen, de bloemenveilingen, de retail, de zorg, de horeca enzovoorts."

Hoe ziet de toekomst van jullie bedrijf er uit?

In elk geval staat een overname niet in de planning. "We zijn een familiebedrijf. Vader is ooit begonnen, ik ben de tweede generatie. Ik heb drie zonen en mijn broertje twee. Dus in principe zijn er vijf potentiële opvolgers."

De ambitie is om nog een stuk door te groeien. "Afgelopen jaar hebben we best wel veel geïnvesteerd. Ik denk dat de volgende investering een vervanging van de bestaande machines wordt."

Met wie zou jij graag eens aan de keukentafel willen zitten?

"Ik vind Mark Rutte een interessant persoon. Zoals hij de crisis heeft opgepakt, dat vind ik knap. Hij straalt heel veel rust uit en spreekt het volk ook goed toe." Vincent zou wel eens willen weten hoeveel adviseurs hij om zich heen heeft. "Want hij vertelt het allemaal mooi, maar dat bedenkt hij natuurlijk niet allemaal zelf."