Realisatie multifunctioneel sportcentrum in Breda stap dichterbij

BREDA - De Gemeente Breda en onderwijsinstelling Curio hebben vandaag de samenwerkingsovereenkomst getekend over de realisatie van het Talentencentrum. Daarmee komt de realisatie van het multifunctionele sportcentrum weer een stap dichterbij. De bouw moet starten in het voorjaar van 2021.

De Gemeente Breda ontwikkelt het Talentencentrum samen met verschillende partners. Hiermee wil de gemeente zoveel mogelijk talentvolle sporters, met of zonder beperking, de kans bieden zich in hun eigen regio te ontwikkelen. Het Talentencentrum biedt ruimte aan regionale trainingscentra, individuele talenten, de mbo-opleiding sport en bewegen van Curio, breedtesportverenigingen en andere (sport)organisaties. Daarnaast heeft het Talentencentrum een functie als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor sportprofessionals als amateursporters.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente en Curio maken in deze overeenkomst afspraken over het gebruik van het sportcomplex voor de opleiding sport en bewegen. Ook spreken zij af om samen te werken bij de exploitatie van het complex. Wethouder Daan Quaars hierover: “Ik ben blij dat we samen met Curio onze handtekening kunnen zetten onder de Samenwerkingsovereenkomst voor het Talentencentrum. Daarmee zetten we een flinke stap in realisatie van dit bruisend multifunctionele sportcentrum. Dit wordt echt een plek in zuid Nederland met een hele grote aantrekkingskracht voor iedereen die iets met sport en bewegen heeft. Sporters uit Breda en omstreken krijgen hier de kans om zich in hun eigen regio te ontwikkelen. Een plek waar onderwijs, de buurt, talenten, verenigingen, top- en breedtesport samen komen. Elkaar ontmoeten en versterken. En een prachtige uitbreiding van de sportboulevard in Breda”.

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van Curio is blij met de plannen. “Wij zijn zeer enthousiast dat we samen met de gemeente Breda zo’n mooie sportfaciliteit op het terrein van Curio kunnen realiseren. Dit wordt hét visitekaartje voor het sportonderwijs in Zuidwest Nederland. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking met de gemeente, die ook het werkveld ten goede komt. En voor onze docenten biedt dit nog betere faciliteiten om hun studenten optimaal voor te bereiden op dat werkveld. Ik ben heel trots dat we daar onze studenten van sport en bewegen mogen opleiden! Daarnaast gebruiken we het ook nog voor andere opleidingsactiviteiten voor sport en bewegen, zoals bij onze veiligheidsopleidingen en de vmbo’s.”

Bouwteamovereenkomst

De gemeente heeft ook een overeenkomst ondertekend met Van Wijnen Breda BV. Van Wijnen is de beoogd aannemer voor het realiseren van het gebouw. Als eerste stap zal de aannemer samen met de architect in een bouwteam het ontwerp voor het gebouw verder uitwerken. Daarna wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten om het gebouw daadwerkelijk te realiseren.

De start van de bouw staat gepland in het voorjaar van 2021. Het voorlopig ontwerp van AGS Architects bestaat uit een grote sporthal met 450 zitplaatsen, een indoor atletiekaccommodatie, een krachthonk, diverse werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. De buitenruimte van het Talencentrum krijgt een groene en sportieve invulling.