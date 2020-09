Aan de keukentafel met Marijn van Dijke: 'Ik wil dat mijn bedrijven onderscheidend zijn'

Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Marijn van Dijke.

Bredanaar Marijn van Dijke begon vijftien jaar geleden met ondernemen. Hij stopte als partner in consultants bedrijf Viqtor waar hij na een opleiding bedrijfskunde aan begonnen was en richtte Bootje Varen Breda op. Inmiddels is Van Dijke eigenaar van diverse horeca en leisurebedrijven in Breda en daarbuiten.

Waarom koos je na drie jaar als consultant te hebben gewerkt voor een compleet ander ondernemerschap?

Ik vond mijn werk leuk, maar wilde iets gaan doen waarbij ik meer ondernemersdrang voelde. Ik woonde op dat moment net weer in Breda, en de Haven in het centrum was toen net opgeleverd. Terwijl in steden als Amsterdam en Utrecht de rondvaarten heel populair zijn, gebeurde er op dat moment op het water in Breda vrij weinig. Daar zag ik een kans in, en die wilde ik grijpen. Ik kocht twee boten, en toen was Bootje Varen geboren. Inmiddels zijn we twaalf jaar verder en hebben we 17 boten in de vaart.

Hoe ontstaat zo'n plan bij jou?

Het begint altijd met een idee. Dat gaat dan borrelen, en wordt langzaam serieuzer. Wel heb ik altijd één overkoepelend richtpunt, en dat is dat een nieuw concept iets moet toevoegen aan het huidige scala dat er te vinden is in de branche. Als ik iets nieuws wegzet, dan wil ik dat het echt onderscheidend is en iets toevoegt aan een stad of gebied. Het liefste heb ik dat mensen zeggen: 'Dat gaat toch nooit werken hier'. Dat is ook waar ik het meeste van kan genieten. BAAI, waar we nu zitten omdat mijn keuken momenteel wordt verbouwd, is daar een goed voorbeeld van. Het is een soort horeca die je in Breda nog niet echt had. En daarmee is het echt een toevoeging aan de stad, aldus onze gasten. Breda als geheel staat overigens überhaupt steeds beter op de kaart. En met alle ontwikkelingen gekoppeld aan het water voorzie ik de komende jaren een enorme voorsprong ten opzichte van andere Brabantse steden.

Hoe vind jij dat de stad omgaat met nieuwe plannen?

Mijn ervaring is dat de gemeente heel meedenkend is. Twaalf jaar geleden was ik daar totaal nog niet mee bezig. Toen kwam ik letterlijk gewoon aangevaren zonder overleg en begon ik gewoon. De gemeente wist zelf ook niet echt wat ze ermee moesten. Maar inmiddels merk ik wel hoe waardevol de samenwerking met de gemeente is. Ze verkopen niet snel nee, maar denken mee met je concept. Het hoekje waar BAAI nu zit stond bekend als rommelig en donker. Je maakt er dan samen iets moois van, waar ook Breda zelf profijt van heeft.

Je hebt inmiddels zoveel bedrijven dat je niet meer overal direct bij betrokken kan zijn. Vind je dat moeilijk?

Jawel. Voor corona werkten er 160 mensen bij onze bedrijven. Dan ben je meer aan het besturen dan ondernemen. Het liefst vaar ik zelf eens een tocht of hark ik de bladeren bij BAAI weg wanneer ik ze zie liggen. Maar dat gaat helaas niet meer. Soms is dat wel jammer. 'Je bent meer aan het besturen dan ondernemen'



Naast ondernemer ben je ook vader van 4 jonge kinderen. Hoe combineer je dat?

Toen ik in 2014 vader werd van een tweeling wist ik wel dat er iets zou moeten veranderen. Ik werkte namelijk 80 tot 100 uur per uur. Toen heb ik tegen mijn managementteam gezegd: Ik zet een stapje omhoog. Waar het nodig is, help ik natuurlijk, maar ik ga minder hands-on besturen. En eigenlijk is dat vanaf dag 1 meteen heel goed gegaan. Het management kreeg meer verantwoordelijkheid en vrijheid, en ik kreeg meer tijd. Het ging vanaf toen eigenlijk alleen maar beter met de bedrijven. En doordat ik meer tijd had konden we juist sneller ontwikkelen, waardoor we harder groeiden dan ooit tevoren. Tegelijkertijd spendeer ik wel veel tijd met mijn gezin. Zo wil ik altijd bij het opstarten van de dag zijn, en breng ik mijn kinderen vaak zelf naar school en eten we 's avonds gezamenlijk. Daarin ben ik misschien wel anders dan andere ondernemers.

Je hebt recentelijk restaurant Zwart verkocht. Hoe was dat voor je?

Ik heb Zwart inderdaad helaas van de hand moeten doen. Dat is teleurstellend. De realiteit is gewoon dat dineren in het donker, dicht bij elkaar in een kleine ruimte, niet past bij deze tijd. Dus we konden open blijven en hopen dat deze crisis heel snel zou verdwijnen, of we moesten de pijn vooraf gewoon meteen pakken. En dat is wat we gedaan hebben. Gelukkig ging de verkoop snel en ben ik ondanks corona tevreden over de deal die ik kon maken. Maar het blijft jammer, zeker voor mijn blinde en slechtziende collega's.

Wat vind jij als horeca-ondernemer van de corona-aanpak van het kabinet?

Dat we dicht gingen vond ik heel logisch, er kwamen letterlijk geen gasten meer. En toen we 1 juni weer open mochten, startte de wederopbouw. In eerste instantie vond ik dat goed gaan. Maar ik denk dat het mis is gegaan toen we niet door zijn gegaan met versoepelen toen het volk zag dat het beter ging. In mijn ogen hadden we toen met kleine stapjes door moeten versoepelen, zodat de mensen aangehaakt bleven. Op een gegeven moment werd het namelijk te onlogisch voor mensen en haakten ze af om de regelgeving te volgen. Wel wil ik benoemen dat we een geweldige burgemeester hebben in het corona tijdperk. Paul Depla denkt echt met ons mee en praat niet over de horecaondernemers maar mét ons. Dat vind ik enorm goed. Hij zoekt binnen de kaders echt naar de mogelijkheden.

Wie zijn jouw adviseurs?

Mijn vrouw Ellen speelt een grote rol in advies geven. Zij is heel duidelijk, wat enorm prettig is en vaak nodig. Ik kan nogal eens doorslaan in ideeën. Daarnaast heb ik natuurlijk een aantal financieel adviseurs, goede vrienden waarmee ik spar en is het managementteam voor mij heel belangrijk.

Met wie wil je zelf wel eens aan de keukentafel zitten?

Richard Branson. Hij is qua manier van ondernemen mijn ideaalbeeld. Ik vind het heel mooi hoe hij al zijn concepten heeft opgezet en vaak ook de verbinding zoekt tussen de diverse concepten. Ik probeer zelf ook altijd een koppeling te zoeken tussen alles wat ik doe. Mensen die een uitje hebben bij STRND willen ook rondvaren bij Bootje Varen Breda of een hapje eten bij BAAI. Op die manier moet het altijd logisch zijn en proberen we voor onze gasten de perfecte beleving te creëren.