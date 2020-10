De Grote Markt is een ‘nieuwe’ winkel rijker: De Soepermarkt

BREDA - De horeca zal waarschijnlijk ook de komende weken de deuren gesloten moeten houden. Maar Peter van Belle van restaurant De Colonie zit niet stil. Morgen opent hij een pop-up winkel in zijn zaak op de Grote Markt. “Ons restaurant is natuurlijk dicht momenteel, maar dat betekent natuurlijk niet dat we op onze handen gaan zitten.”

“Tja, als je restaurant gesloten is moet je toch wat”, legt Peter van Belle van restaurant De Colonie uit. “We hebben zoveel kennis en kunde in huis, zonde om daar niks mee te doen.” Daarom opent hij morgen de deuren van een gloednieuwe pop-up winkel in zijn zaak op de Grote Markt: De Soepermarkt.

De Soepermarkt gaat verpakte soepen verkopen. Daarnaast wordt een wisselende selectie aan huisgemaakte artikelen aangeboden. Denk aan bijvoorbeeld stoofpotten en stoofperen, maar ook jam en pindakaas. “Als het goed ontvangen wordt, breiden we het assortiment verder uit,” aldus van Belle.

De Soepermarkt wordt donderdag 29 oktober om 12:15 geopend door wethouder Boaz Adank. De winkel is vanaf dat moment geopend van donderdag tot en met zondag, tussen 12:00 en 18.00. Op vrijdag is de winkel tijdens de weekmarkt al om 9:00 geopend.

Naast de verpakte versproducten kan men bij de Colonie ‘natuurlijk’ ook terecht voor het afhalen van een selectie broodjes, warme dranken en natuurlijk een warme kop soep. En in de avonduren is de Colonie geopend voor de afhaal van warme maaltijden.