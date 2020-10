De eerste vuilniswagen op waterstof van Nederland gaat rijden in Breda

BREDA - In Breda rijdt de eerste vuilniswagen op waterstof. Een bestaande vuilniswagen die reed op elektriciteit is omgebouwd tot een vuilniswagen op waterstof. Ook zal er een tweede, geheel nieuwe vuilniswagen komen. Die zal ‘De Mier’, een oude vuilniswagen, vervangen. De trucks worden gemaakt door E-trucks Europe.

De vuilniswagens op waterstof hebben een groter bereik dan een voertuig dat enkel rijdt op elektriciteit. Waar de vuilniswagen op elektriciteit zo’n zes uur mee ging, zal dit bij het systeem op waterstof twee dagen zijn. Er zijn waterstoftanks op de bovenkant van het voertuig geplaatst die er voor zorgen dat er extra elektriciteit wordt opgewekt waarmee het voertuig langer kan rijden.

“Je moet het zien als een soort extra rugzakje dat de vuilniswagen meekrijgt’’, zegt André Beukers van E-trucks Europe erover. ‘’Het elektrische gedeelte, de batterij blijft als het ware hetzelfde. Maar de tanks boven vervoeren de waterstof via een leiding naar het brandstofgedeelte, waar elektriciteit wordt opgewekt die later ingezet kan worden. Daarnaast duurt het opladen van een voertuig best lang, met dit systeem duurt het 10 minuten om alles weer aan te vullen en je rijdt weer twee dagen.’’

Wethouder enthousiast

Wethouder afvalservice Daan Quaars is enthousiast over het systeem en trots dat de eerste vuilniswagen met waterstof in Nederland in Breda gaat rijden. ‘’Wat gaaf dat in Breda de eerste vuilniswagen op waterstof gaat rijden! Waterstof is goedkoper en beter voor het milieu, daarnaast is het ook beter voor de medewerkers die er in rijden.’’ De wethouder verzorgde vandaag de eerste tankbeurt van het voertuig.

Er zal ook een tijdelijk mobiel tankstation staan op het terrein van Tigchelaar aan Minervum. Hier kan de vuilniswagen weer volgetankt kan worden. In 2021 komt op deze locatie een vast openbaar tankstation voor waterstof, maar ook diesel en benzine.



Ruud Smolders - Wethouder Quaars verzorgt de eerste tankbeurt van de vuilniswagen.