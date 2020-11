AB InBev steunt horeca: Bierbrouwerij gaat aangebroken tankbier vervangen voor vers bier

BREDA – Bierbrouwerij AB InBev gaat aangebroken tankbier retour halen bij de horeca en kosteloos vervangen met vers bier. De brouwer kondigt deze steunactie aan volgend op de persconferentie van het kabinet gisteravond, waarbij de sluiting van de horeca tot medio december bekend werd gemaakt.

Volgens de brouwer is extra financiële steun en perspectief vanuit de overheid nodig om de horeca door de sluitingsperiode te helpen. De brouwer steunt daarom de recente oproep van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan de overheid voor extra financiële steun, perspectief en een routekaart voor heropening van de horeca.

Mark Hanssen, Horecadirecteur van Bierbrouwerij AB InBev: “De horeca willen we zo goed mogelijk blijven steunen in deze moeilijke tijden. Dat deden we aan het begin van de crisis, in de afgelopen maanden en dat blijven we doen. Vanwege de nieuwe sluitingsperiode kondigen we daarom aan aangebroken tankbier retour te gaan halen en kosteloos te vervangen met vers bier. Onze horecarelaties informeren we daar vandaag persoonlijk over. Dat is een kostbare en complexe logistieke operatie, maar alleen samen kunnen we door deze crisis komen. Uiteraard blijven we komende tijd ook doorgaan met waar mogelijk maatwerk leveren voor onze horecarelaties, passend bij de situatie van de onderneming.”

‘Overheid: Bied steun en perspectief voor de horeca’

Mark Hanssen: “Natuurlijk begrijpen we dat er voor het kabinet geen gemakkelijke keuzes zijn tijdens deze pandemie. En het is goed dat er steunpakketten vanuit de overheid zijn voor getroffen ondernemers. Maar de horeca krijgt enorme klappen, er moet echt meer gebeuren om de horeca te helpen deze nieuwe sluiting te overleven. Daarom steunen wij de oproep van KHN aan de overheid voor extra financiële steun, perspectief en een routekaart voor heropening van de horeca. Want deze maatregelen zijn broodnodig, willen we op termijn weer kunnen genieten van de gastvrijheid en kwaliteit die de fantastische Nederlandse horeca te bieden heeft.”