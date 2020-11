Breda investeert ruim 20 miljoen euro in overstap naar duurzame straatverlichting

BREDA - Ruim 25.000 Bredase lantaarnpalen krijgen de komende jaren dynamisch aanstuurbare LED verlichting. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college zal er de komende 10 jaar 22,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in de verduurzaming van de openbare verlichting.

“De komende jaren gaan we anders met energie om”, legt wethouder Greetje Bos uit. “Als de raad akkoord is, dan stappen we over op volledige duurzame, openbare verlichting.” De besparing is dan enorm; het gaat om wat 800 huishoudens jaar in jaar uit aan energie verbruiken.

Slimme verlichting

De nieuwe openbare verlichting is sensor ready; dat betekent dat de verlichting in de toekomst kan worden afgestemd op het weer, het tijdstip, de verkeersdrukte of beweging. De gemeente benadrukt dat een goed verlichte stad bijdraagt aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid, maar dat Breda wel duurzaam om wil gaan met verlichting. Er komt dus niet méér licht, tenzij dit vanuit verkeersveiligheid, sociale veiligheid of voor een goede oriëntatie wenselijk is. Breda heeft inmiddels al 15.000 duurzame lantaarnpalen.

Kosten

De verlichting wordt jaarlijks aangeschaft en wijk voor wijk vervangen, zodat Breda telkens beschikt over de nieuwste techniek. Het college stelt de raad voor om in drie etappes geld vrij te maken. Tot 2024 gaat het om een bedrag 8,4 miljoen. De totale operatie gaat tot en met 2030 duren en kost in totaal 22,5 miljoen euro. Wanneer de werkzaamheden volledig zij uitgevoerd bespaart Breda jaarlijks zo’n 2.700.000 KwH aan stroom. Dat staat gelijk een besparing van 1.500.000 kg CO2 per jaar.