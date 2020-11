Bredase Fightclub wint prestigieuze prijs ‘Beste bureau van Nederland’

BREDA - Het digital- & reclamebureau Fightclub is verkozen tot beste full-service bureau van Nederland in de categorie groot. Het bedrijf dat voor velen bekend is onder de voormalige naam The Communication Company deed voor het eerst mee in de categorie voor grote marketingbureau’s. “De lat ligt hoog bij de grote bureau’s. We zijn dan ook extra trots op deze nummer 1 positie”, vertelt eigenaar Stefan Nuijten.



Het full-service agency timmert flink aan de weg de afgelopen 3 jaar en dat is niet onopgemerkt gebleven. Het bedrijf fuseerde in februari 2020 met The Communication Company. Dankzij die fusie kwamen de creative agency, het online-marketingbureau onder één dak terecht. Zo ontstond er één full-service bureau onder leiding van Stefan Nuijten en partners Michiel Mol, Maarten Elshove en Cees Faes.





Fonk

Door de fusie deed Fightclub dit jaar in het markt- en klanttevredenheidsonderzoek van Fonk voor het eerst mee in de categorie grote bureaus. “Fonk is een toonaangevend platform in onze branche”, legt Stefan Nuijten uit. Fonk houdt jaarlijks een steekproef onder klanten en beoordeelt met rapportcijfers allerlei facetten van het bureau, zoals de effectiviteit, de creativiteit, het relatiebeheer etcetera. En uit dat onafhankelijke onderzoek kwam Fightclub op de nummer 1 positie uit de bus met een gemiddelde score van 9+. Ruim 250 bureaus doen mee en voorgaande jaren concurreerde toonaangevende bureaus als XXS, DotControl, Dept, Candid Group, GUC Agency en o.a The Valley.



Trots

“We zijn al eerder in de prijzen gevallen bij Fonk. De afgelopen drie jaar wonnen we in de categorie middelgroot. Die is gericht op bedrijven met 20 tot 40 werknemers. Dat is natuurlijk mooi, maar deze keer zaten we in de categorie met de ‘big boys’. Dat we ook daar als winnaar uit de bus zijn gekomen maakt ons natuurlijk extra trots”, vertelt Nuijten. Voor Fightclub is de nummer 1 positie een bewijs dat de fusie zijn vruchten afwerpt. “We werken natuurlijk al langer nauw samen, maar dankzij de fusie zijn we nog efficiënter geworden, winnen we veel pitches en zien we ondanks een reurig jaar onze groei weer verder toenemen’. Eerder dit jaar won het Brabantse bureau meer dan 10 pitches voor o.a. Paturian, Bison, JVC Kenwood, Wasa, Brisker en vorige week nog het Mercedes Trucks account.



Op de vraag wat Fightclub onderscheid van andere grote marketingbureau’s kan Nuijten moeilijk één antwoord geven. “Het is een combinatie van factoren”, legt hij uit. “We hebben echt een winnaarsmentaliteit. We willen maximaal rendement halen uit iedere marketing euro, en verliezen nooit het einddoel uit het oog. Het moet van a tot z kloppen, van de activatie en distributie, tot de conversie en optimalisatie daarvan. Dat in combinatie met onze creativiteit, onze huidige full-service aanpak en ons kennisniveau, maakt ons bureau niet per definitie anders, maar eerder completer.”





Benieuwd naar Fightclub? Bezoek dan de website.

Fightclub is niet het enige Bredase bureau met een nummer 1 positie. In een categorie voor kleinere bureaus is BOOM voor het tweede jaar op rij op de nummer 1 positie uitgekomen. BOOM werd in 1993 opgericht. Door de jaren evolueerde het naar een nationaal werkend bureau,met Breda als uitvalsbasis. Klanten bevinden zich anno 2020 vooral in business-to-business, zorg,onderwijs en overheid. Enkele opdrachtgevers zijn: de Dopingautoriteit, Aalberts Industries, Cabot,vele onderwijsinstellingen, diverse gemeenten en verschillende ministeries en Rijksdiensten.