Bavelse ondernemers starten doneeractie: ‘Je hand ophouden is pijnlijk, maar we moeten wel’

BAVEL - Lang hebben Teun en Noëlle getwijfeld over het opstarten van een doneeractie. De horecaondenemers van Onder de Molen hebben het moeilijk, omdat ze als starters niet in aanmerking komen voor de steunpakketten van de overheid. “Toen we deze week hoorden dat we weer buiten de boot vallen, hebben we alle schaamte opzij gezet en de doneeractie online gezet.” Dat was een flinke drempel om over te gaan, maar Teun is blij dat ze het gedaan hebben. Binnen twee dagen werd er al ruim 10.000 euro gedoneerd.

Voor Teun en Noëlle is Onder de Molen Eten&Drinken hun droomzaak. Op 1 maart begonnen ze samen aan het avontuur in de Bavelse Korenmolen, en op 1 april zouden de deuren voor de eerste keer open gaan. Maar corona gooide al snel roet in het eten. Van het korte bestaan van Onder De Molen is de zaak al ruim vijf maanden gedwongen gesloten. En ondertussen lopen de vaste laste en de personeelskosten door.

Geen steun

Als starters vallen Teun en Noëlle bij bijna alle steunpakketten van de overheid buiten de boot. “Bijna alle steunpakketten zijn gebaseerd op de cijfers van 2019. Maar als starter heb je natuurlijk geen cijfers van het jaar ervoor. En daarom kom je ook niet in aanmerking”, legt Teun Gooijers uit. Startende horecaondernemers worden daardoor keihard geraakt. Daarom begonnen Teun en Noëlle te overwegen om een doneeractie te starten. “Aan zoiets begin je niet zomaar. We hebben lang gedacht dat we het niet moesten doen. We wilden onze hand niet ophouden. We hebben weken met het idee rondgelopen zonder er actief mee aan de slag te gaan.”

Maar afgelopen week kwam voor het tweetal de genadeslag. In de persconferentie van dinsdag werd duidelijk dat het perspectief op heropening ver weg is. En een dag later werd tijdens de persconferentie over de steunpakketten duidelijk dat starters nog steeds op geen enkele euro aanspraak maken. Het ter beschikking stellen van steun aan starters is volgens de overheid te fraudegevoelig. “Het frustreert me wel dat de overheid daar in de afgelopen negen maanden geen oplossing voor heeft kunnen bedenken. Starters vallen tussen wal en schip, en er wordt niets aan gedaan.”

Doneeractie

Op woensdagochtend zetten Teun en Noëlle zich over hun twijfels heen, en plaatsten zij hun doneeractie online. In het verhaal gaan ze behoorlijk met de billen bloot. Zo geven Teun en Noëlle een inkijkje in hun financiële situatie. “Dat is pijnlijk om te doen, maar we moeten wel. Het is de enige manier om uit te leggen hoe serieus de situatie is.” Voor veel mensen lijkt het namelijk best goed te gaan met Onder De Molen. “We zitten niet stil. We zijn heel actief met onze take away, en proberen op allerlei creatieve manieren toch bezig te kunnen blijven. Als mensen dat zien, denken ze makkelijk: Oh, dat gaat best goed! Maar uiteindelijk is al die positiviteit die je uit probeert te stralen als zaak niet de realiteit.” De realiteit is namelijk dat Teun en Noëlle inmiddels al meerdere leningen hebben lopen en betalingsafspraken moesten afsluiten, en de afgelopen negen maanden hun tekort hebben zien oplopen tot zo’n 50.000 euro.

Het tweetal probeert met de doneeractie 17.500 euro op te halen. “Dat is ongeveer het bedrag wat we hebben misgelopen aan overheidssteun omdat we starters zijn.”

Reacties

Dat de actie zo’n succes zou zijn, had Teun niet durven dromen. In twee dagen tijd werd ruim 10.000 euro opgehaald. “Het loopt echt boven verwachting. Dat is geweldig.” Veel mensen plaatsen bij hun donatie bovendien een persoonlijke boodschap. “Alle reacties zijn echt hartverwarmend om te lezen. Die steun doen ons enorm veel goed. Al die positiviteit van mensen geeft ons enorm veel kracht om door te gaan. Ik gun dit echt iedere startende ondernemer die in deze situatie zit.”

Wil jij Onder de Molen ook steunen? Doneren kan via deze website.