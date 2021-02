Op de werkvloer bij storemanager Bart Melisse: ‘Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Storemanager DS Store Bart Melisse.

Bart Melisse (35) heeft misschien wel één van de mooiste werkplekken van Breda. Zijn kantoor is als DS Store Manager namelijk de showroom van DS Automobiles in Breda. De luxe ruimte is van alle gemakken voorzien om te zorgen dat de auto’s perfect tot hun recht komen.

Wat voor reacties krijg je als mensen jouw ‘werkplek’ binnenlopen?

“Mensen zijn altijd enorm enthousiast. Het is echt een bijzondere showroom waarbij klanten hun ogen uitkijken. En ook concurrenten die hier binnenlopen zeggen wel eens: Zo zou het er eigenlijk bij ons ook uit moeten zien. Dat soort reacties geven me altijd wel een trots gevoel.”

Hoe ben je bij DS Store terecht gekomen? Want je hebt geen studie gedaan die past bij je huidige baan?

“Dat klopt. Ik heb de HBO-opleiding vastgoedmanagement & rentmeesterij gedaan. Daarbij werd je opgeleid tot rentmeester; dat is een soort makelaar voor het buitengebied. Ik maakte die keuze omdat ik enorm hield van buiten zijn en bezig zijn met de natuur. Dat was echt een passie van me. Maar uiteindelijk ben ik gaan werken met mijn andere passie, en dat zijn auto’s. Ik was als klein jongetje ook al echt autogek.”

“Toen ik op mijn achttiende mijn rijbewijs kreeg, ben ik als aan de slag gegaan bij een Peugeotdealer in Zevenbergen als weekend- en vakantiekracht. Zo kwam ik in de autowereld terecht. “

Wat voor werk deed je daar?

“Ik was toen junior verkoper. Je begint dan natuurlijk onderaan de ladder en bent veel bezig met het wassen en prijzen van auto’s. Maar langzamerhand mag je dan steeds meer dingen doen, en krijg je ook vaker de verantwoordelijkheid om dingen in je eentje te regelen. Zo leerde ik enorm veel in een paar jaar tijd. Op een gegeven moment was het dan zo dat de vaste verkopers mij belden om te vragen hoe iets precies werkte. Dat is dan toch leuk om te merken.”

“Toen ik mijn studie bijna had afgerond, kreeg ik bij de dealer waar ik werkte een baan aangeboden. Ik heb toen besloten mijn gevoel te volgen en die baan aan te nemen. Mijn beste vriend gaf me toen ook het advies mee: ‘als je van je hobby je beroep maakt, hoef je nooit te werken’. Dat vind ik enorm sterk, en ik ervaar dat ook echt nog steeds zo.”

Hoe ziet een werkdag er voor jou als storemanager uit?

“Als storemanager van DS ben ik echt het gezicht van het merk in Breda. In ons filiaal aan het Spinveld ben ik dan ook het aanspreekpunt. Dat geldt zowel voor de klanten als voor de importeur.”

“Hoe een werkdag eruit ziet, is natuurlijk wel flink veranderd sinds het coronavirus. Klanten kunnen nu niet zomaar meer een showroom binnenlopen. Alles is op afspraak. Tegelijkertijd ga ik zelf nu veel naar buiten, naar de klanten toe. Zo was ik laatst nog in Tholen en Terheijden. Zo kom ik weer eens ergens!”

Wat vind je het mooiste aan je baan?

“Sowieso het product waarmee ik mag werken. Ik ben als sinds jongs af aan gek van auto’s, dus dan is dit natuurlijk geweldig om te doen. DS is echt een premium merk dat nog heel erg groeiend is in Nederland. Ik vind het heel mooi om daaraan mee te mogen bouwen.”

“Daarnaast haal ik heel veel plezier uit het klantcontact. Ik heb in mijn werk ook echt de mogelijkheid om de tijd te nemen voor mijn klanten. Bij autoverkopers denken veel mensen toch snel aan gladde jongens die zo snel mogelijk een auto willen verkopen. Die zijn er natuurlijk ook wel, maar uit dat soort kort contact haal ik weinig plezier. Ik vind het mooi om met mensen uitgebreid de tijd te nemen om alle wensen en mogelijkheden te bespreken. Veel klanten bezoeken ook meerdere keren onze showroom. Ik haal er enorm veel plezier uit om dat soort klanten dan uiteindelijk een auto te leveren waar ze helemaal tevreden mee zijn.”