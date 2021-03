Aan de keukentafel met Jeroen van Tol: ‘Bij zo’n herkenbaar bedrijf werken, is ontzettend leuk’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Jeroen van Tol van MediaMarkt Breda.

Kun je uitleggen hoe de constructie bij MediaMarkt in elkaar zit, wie is de eigenaar?

“MediaMarkt is een groot winkelbedrijf, een beursgenoteerde onderneming. Van oudsher heeft elke winkel een directeur die ook participeert door middel van een aandeelconstructie. Ik heb een aandeel in MediaMarkt Breda. De bedoeling van die constructie is om ervoor te zorgen dat zo’n winkel lokaal goed aardt en ook dat desbetreffende vestigingsdirecteur met zijn ondernemerschap de bedrijfsresultaten wil en kan maximaliseren. Ik doe dit sinds 2008. Ik ben begonnen in Bergen op Zoom, daarna heb ik MediaMarkt Den Bosch geopend. En drie jaar geleden ben ik in Breda begonnen.”



Waarom heb je uiteindelijk de keuze gemaakt om over te stappen naar Breda?

“Ik vind Breda om verschillende redenen heel erg leuk. Ten eerste is MediaMarkt Breda altijd een goede en fijne winkel geweest. Als je bij MediaMarkt werkt, dan zou je graag Breda willen doen. Daarnaast ben ik zelf in Breda geboren en getogen én ik woon bijna om de hoek van deze MediaMarkt. Hierdoor ben ik natuurlijk erg lokaal geëngageerd. Om dan bij zo’n herkenbaar bedrijf als dit te mogen werken, is onnavolgbaar leuk. Wanneer ik bijvoorbeeld op een bijeenkomst of een borrel ben, dan begrijpt iedereen wat voor werk ik doe. Iedereen heeft wel een verhaal over zijn ervaringen bij MediaMarkt. Het is voor het eerst dat mijn werk en privé volledig door elkaar heen lopen en dat is verdomd leuk.”



MediaMarkt is supersterk in de consumentenretail. Momenteel zijn jullie ook hard bezig met business-to-business. Is dat wel herkenbaar genoeg bij ondernemers?

“Wij deden ongemerkt al heel veel business-to-business. Er kwamen al veel bedrijven bij ons winkelen, maar die herkenden we alleen omdat ze soms wat grotere aantallen kochten of omdat zij vroegen naar een BTW-bon. We zijn daar de laatste tijd veel pro-actiever in geworden. We hebben er nu een aparte afdeling voor opgezet, die complete oplossingen kan aanbieden voor bedrijven. Denk aan telefonie, digital-signing en IT-oplossingen. Een business-to-business klant wil anders geholpen worden dan een consument. Dit kan gaan om een andere manier van leveren of betalen bijvoorbeeld. Soms is er net een andere oplossing of service nodig dan bij een ‘gewone’ klant. We hebben daar ook andere mensen op zitten – met specifieke kennis – en we richten de processen daar anders voor in.”





Kun jij je ei binnen MediaMarkt kwijt als ondernemer? Ik kan me namelijk voorstellen dat het af en toe ook weleens schuurt.

“Dat klopt. Er staat natuurlijk geen ‘Van Tol’ boven de deur. Dat is soms wel eens jammer en soms is het ook juist hartstikke fijn. De naamsbekendheid, kracht en positie van MediaMarkt zijn fantastisch. Vijftien jaar geleden kochten wij alles lokaal in en waren de prijzen lokaal. Dat is nu niet meer zo. Soms denk ik ‘dat had ik best zelf kunnen of willen doen’, maar ik weet dat dit in deze tijd niet meer kan. Ik voel me absoluut thuis in de MediaMarkt familie.”

“MediaMarkt is van huis uit een dozenschuiver, een volumemachine, maar wij zijn enorm aan het veranderen. Wij zijn van schreeuwen naar luisteren gegaan en van transactie naar totaaloplossing. Zo zetten we de klant steeds centraler. We willen onze klant steeds meer verwennen wat dat betreft. En in die ontwikkelingen kan ik als ondernemer mijn ei goed kwijt.”



Waar zie jij de ruimte voor jezelf om invulling te geven aan jouw manier van ondernemen?

“Ik lees regelmatig de onderzoeken naar de klanttevredenheid bij MediaMarkt. Als je leest dat klanten teleurgesteld of boos op je zijn, dan heeft dat altijd te maken met hoe wij ons in de winkel gedragen hebben. Dat ligt aan mijzelf en mijn collega’s, daarin zijn wij de bepalende factor. Als klanten tevreden en blij zijn, dan is dat omdat zij de juiste mensen hebben gesproken en op de juiste manier behandeld zijn. Het is een heel klassiek verhaal, maar de mensen maken het allergrootste verschil. Het is aan ons om de juiste mensen aan te nemen en hen op de juiste manier te coachen, trainen, helpen in hun werk en opleiding. Daarin kunnen wij het verschil maken. Dat bepaalt voor een groot deel het succes van de winkel.”



Het is bij MediaMarkt vaak ongelooflijk druk. Soms zie ik wel eens een verkoper staan die iemand aan het helpen is en dan staan er nog vijf ongeduldige mensen omheen die ook een vraag hebben. Hoe is dat voor jullie?

“Dat – die drukte – vinden wij geweldig. We kunnen er goed mee omgaan. We zijn gewend dat er veel mensen in de winkel zijn en dat zij aandacht willen hebben. Op maandagochtend kunnen we natuurlijk wel meer aandacht geven aan een klant dan op zaterdagmiddag. Daarbij proberen we onze collega’s in ieder geval aan te leren dat ze iedereen zien en proberen te helpen. Sommige klanten komen een paar patronen inkt halen en wat inspiratie opdoen een andere klant wil een mooie, high-end tv kopen en heeft gegarandeerd extra aandacht nodig. We zoeken dan samen met die klant uit wat hij of zij wil en nodig heeft. Het is onze kunst om niet alleen genoeg collega’s te hebben staan, maar vooral ook mensen die het echt fijn vinden om klanten te helpen; die passie voor de klant hebben.”



Wat zijn voor jou voor de komende periode de grootste uitdagingen?

“We hebben een aantal speerpunten. Daarvan is business-to-business er één voor Breda en omstreken. Speerpunt twee is het (nog meer) centraal stellen van de klant. Daar willen we echt nog meer stappen in maken. Dat blijft voor ons de komende jaren heel hoog op de agenda staan. Het is belangrijk dat de klanten verrast te winkel uitgaan. Zij horen op nummer een te staan. Daar heb ik als directeur veel invloed op in Breda. De manier waarop wij onze mensen trainen, coachen en selecteren is belangrijk.”





Met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Als ik zou mogen kiezen, dan spreek ik heel graag met Jaap van Zweden. Wat hij als Nederlander op wereldniveau in de klassieke muziek heeft bereikt, is ongelofelijk - zijn successen - en ik zou graag zijn verhalen horen.”

Naam:

Jeroen van Tol

Leeftijd:

53 jaar

Getrouwd:

Met Anita van Tol

Kinderen:

Pepijn (22) en Iris (24)

Hobby:

Ik golf en lees graag. Momenteel ben ik bezig met het boek: ‘De verbeelding van het denken’. Dat gaat over de geschiedenis van de filosofie. Daarnaast ben ik bezig met het boek ‘De Eeuwige Bron’, een roman van Ayn Rand, ook een filosofe. Het zijn niet altijd de makkelijkste boeken om te lezen, maar ik vind de onderwerpen erg interessant. In de filosofie komen waardes en principes naar voren en ik vind het mooi om daar steeds meer van te begrijpen.