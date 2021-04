Op de werkvloer bij accountmanager Natasja: ‘Mijn werk is totaal niet stoffig’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Accountmanager Natasje Korse.

Natasja Korse is 26 jaar en werkt 5,5 jaar bij Witlox VCS. Witlox VCS is een specialist op het gebied van accountancy, fiscaliteit, juridische en organisatorische zaken voor het MKB-segment, met vestigingen in Breda en Etten-Leur.

Natasja, vertel eens. Hoe ben je in de accountancy terecht gekomen?

“Dat gebeurde bij mij eigenlijk al best snel. Binnen mijn MBO-opleiding moesten we diverse stages lopen, en ik kwam eigenlijk per toeval bij een accountantskantoor terecht. Daar op de werkvloer kreeg ik een heel goed beeld van de werkzaamheden van een accountant, en die spraken me enorm aan. Eigenlijk wist ik toen ik zestien was dus al dat ik de accountancy in wilde gaan.”

Over accountancy wordt weleens gezegd dat het stoffig zou zijn. Krijg jij vaak met vooroordelen te maken?

“Ja, vooroordelen zijn er zeker. Als ik vertel dat ik accountmanager ben, dan denken mensen heel snel aan grijze mannen in pakken met aktetassen”, lacht Natasja. “Maar ik kan je verzekeren dat dat beeld echt niet klopt. In de opleiding was de man-vrouw verhouding denk ik fifty fifty. En ook bij Witlox VCS zijn echt veel vrouwen in dienst.”

“Een ander vooroordeel over accountants is dat je heel de dag achter een computer zou zitten en alleen maar bezig bent met getalletjes. Dat klopt ook zeker niet. Sowieso heeft de digitalisering daar een grote rol in gespeeld. Vroeger kon je van een ondernemer een schoenendoos met bonnetjes krijgen, maar tegenwoordig is alles bijna helemaal gedigitaliseerd. Bovendien is voor accountants juist het klantcontact enorm belangrijk. Ik heb in mijn portefeuille meer dan twintig klanten, en daar kom ik het liefst zo vaak mogelijk over de vloer.”

Welke rol vervul jij voor je klanten?

“Dat is heel divers. Mijn portefeuille is een mix van heel verschillende klanten. Zo heb ik als het ware de bakker om de hoek als klant die zelf liever niks aan zijn financiën doet. Daar regelen wij de financiën dus echt van a tot z. Maar ik heb ook grote bedrijven die zelf een financiële afdeling hebben. Dan heb je als accountant dus veel meer een controlerende functie. Daarnaast werken we ook heel toekomstgericht. Ik ben dus zeker niet alleen bezig met de cijfertjes uit het verleden, maar ik adviseer mijn klanten ook echt. Dan gaan we samen aan tafel om de plannen en dromen voor de toekomst door te spreken. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een eenmansbedrijf dat groei aan het doormaken is. Dan kan het financieel voordelig zijn om de overstap te maken naar een bv. Op die manier probeer je klanten echt te helpen en met ze mee te denken.”

Bij Witlox VCS werken zo’n honderd mensen. Waarom heb je gekozen om bij een bedrijf van deze grootte te gaan werken?

“Ik vind het super fijn om terug te kunnen vallen op mijn collega’s. Iedere afdeling heeft zijn eigen specialiteit, en we kunnen onze klanten daardoor echt full-service bieden. Dat vind ik enorm prettig werken. Daarnaast heb ik bij Witlox VCS heel goede doorgroeimogelijkheden. Ik ben hier begonnen toen ik nog studeerde als assistent-accountant. Vorig jaar maakte ik de overstap naar accountmanager met een eigen portefeuille. Daarin kan ik komende jaren ook weer stappen maken, met bijvoorbeeld complexere klanten. En ik zou er ook voor kunnen kiezen om verder te studeren zodat ik ondertekenend accountant kan worden. Mogelijkheden genoeg dus!”

Jouw klanten hebben waarschijnlijk veel last gehad van corona. Hoe heb je dat ervaren?

“Dat heeft wel voor lastige momenten gezorgd. Je wilt ondernemers natuurlijk goed nieuws kunnen geven. Maar bij de steunmaatregelen van de overheid vielen altijd ondernemers buiten de boot. Klanten hoopten dan dat wij toch nog een oplossing konden vinden om aanspraak te maken op steun, maar dat was niet altijd mogelijk. Dat is moeilijk, want je hebt een band met je klanten en je wilt ze heel graag helpen. Gelukkig is dat regelmatig natuurlijk ook wel gelukt. Dan kan je met een goede oplossing toch goed nieuws geven, waarmee je een ondernemer echt kan helpen. Dat vind ik het mooie van het werk.”

Naam:

Natasja Korse



Leeftijd:

26



Woonplaats:

Roosendaal



Functie:

Accountmanager

Bedrijf:

Witlox VCS

Opleiding:

Middelbare school aan het Dongemond college

MBO Bedrijfsadministratie aan het Florijn College

HBO Deeltijd accountancy aan Avans Hogeschool

Natasja ging binnen haar deeltijd HBO opleiding aan de slag bij Witlox VCS. Daar was ze eerst assistent-accountant. Twee jaar geleden studeerde ze af, en sinds een jaar is ze accountmanager.