Op de werkvloer bij managers Marco en Monique: ‘Wij laten onze medewerkers meedenken in onze visie’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: HR Manager Monique Frey (46) en Key Accountmanager Marco van Ham (27)

HR Manager, Monique Frey, en Key Accountmanager, Marco van Ham, willen graag iets vertellen over hun werk bij Van der Logt Group in Etten-Leur. Treffend zijn de raakvlakken die zij opsommen. Ze werken er beiden al zes jaar, stapten in naar aanleiding van een vacature die geplaatst was in de Etten-Leurse Bode en zij zijn allebei super enthousiast over hun job. Samen werken zij mee aan de explosieve groei van dit bedrijf, gespecialiseerd in gebruiks- en verbruiksartikelen in de breedste zin van het woord.

Pin- en kassarollen

In 2004 werd het bedrijf door Marcel van der Logt opgericht, oorspronkelijk gericht op de verkoop van pin-en kassarollen voor MKB en horeca. Momenteel vallen zes bedrijven onder Van der Logt Group. De toenemende vraag van grote Europese partijen en de online ontwikkelingen in deze branche zijn de oorzaken van deze explosieve groei. Inmiddels is het assortiment enorm verbreed en verkopen ze inmiddels zo’n 50.000 artikelen binnen o.a. de categorieën Kantoorartikelen, Papier, Facilitair, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Verpakkingen en Folies.

Persoonlijke ontwikkeling

“Ik reageerde op een vacature in de Bode voor de functie van Sales medewerker. Het bedrijf en het concept spraken mij erg aan”, lacht Marco terwijl hij zijn switch tussen studie en aanstelling in herinnering brengt.

Human Resources

Monique (46) daarentegen was al meer dan vijftien jaar werkzaam in Human Resources. Toen haar toenmalige werkgever verhuisde naar Amersfoort besloot zij op zoek te gaan naar een leuk bedrijf om haar kennis verder uit te bouwen. “Ik werd aangenomen voor de functie van HR medewerkster, het management lag destijds bij de directie, Marcel van der Logt. Van hem kreeg ik alle vrijheid om de HR afdeling op te zetten. Na 1,5 jaar werd de afdeling versterkt met collega Shirley, die de functie van HR medewerkster/Corporate recruiter vervult. In onze organisatie wordt ingezet op een bedrijfscultuur waarin de werknemer centraal staat”.

Vrijheid

Zo kreeg Marco (27) alle kansen om te groeien: “In 2020 ben ik doorgestroomd naar Key Accountmanager. Het onderhouden en het uitbouwen van relaties met klanten en het vinden van nieuwe relaties zijn mijn belangrijkste taken. Ik krijg daarin alle speelruimte. Mijn werkplek is flexibel, dan weer werk ik vanuit kantoor, een andere keer ben ik op locatie bij een klant. Maar zeker in deze tijd is het thuiswerken niet weg te denken en dat zal ook na corona zo blijven binnen onze organisatie”.

Tevreden klanten

Marco over het bedrijf in relatie tot zijn functie: “Wij ontzorgen. Ons doel is om met elke relatie/klant de beste deal eruit te halen voor zowel de klant als onszelf. Zo richten wij bijvoorbeeld orderportalen in voor bedrijven met meerdere filialen. Per filiaal kunnen we het verbruik bijhouden waardoor de klant geen of minimale voorraad heeft. Het aanbieden en onderhouden van deze service is één van de vele taken die mijn functie met zich meebrengt. Tevreden klanten, dat is ons doel. Ons uitgebreide assortiment, scherpe prijzen en leveringsbetrouwbaarheid zijn daar mede debet aan”.

Medewerkersgeluk

Monique over het HR beleid waarin medewerkersgeluk hoog genoteerd staat: “Wij laten onze medewerkers meedenken in onze visie. Het is belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. Dit kan middels scholing, maar ook op persoonlijk vlak. Mijn taak is onder meer het bieden van begeleiding in dit proces”. Zij vult aan: “Een percentage van de bedrijfswinst wordt jaarlijks verdeeld onder alle medewerkers, want alle medewerkers binnen de organisatie zijn even belangrijk in het totale bedrijfsproces. Er is geen verschil.” “Op dit moment telt onze organisatie zo’n vijftig medewerkers, inclusief flexibele schil. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog zo’n 25 nieuwe medewerkers (met het juiste Van der Logt DNA, de juiste ervaring, competenties en senioriteit) aansluiten binnen diverse werkvelden en dat is dan ook de grootste focus op dit moment”, aldus de HR Manager over de ontwikkelingen.

Geen targets maar doelstellingen

“We werken hier niet met targets maar met doelstellingen die we elk jaar met elkaar bespreken en bepalen. Hoe hoger de doelstelling wordt neergezet hoe beter de beloning!” Monique heeft wel een verklaring waarom deze functie haar zo goed past: “Ik houd me graag met mensen bezig en ik zorg graag. Ze noemen me weleens gekscherend de moeder van het bedrijf. Thuis ben ik het liefst samen met mijn gezin dat bestaat uit man en twee opgroeiende zonen”. Marco is een echte salesman en niet alleen binnen het bedrijf. “Voor een uitje met vrienden of een spontane borrel met collega’s ben ik zeker te vinden. En weet je, soms maken we er op de werkvloer een wedstrijdje van; wie heeft de beste of meeste deals”, besluit Marco met een knipoog.

Naam:

Marco van Ham (27)

Binnenkort samenwonend in Roosendaal met vriendin

Functie:

Key Accountmanager

Opleiding:

HBO Commerciële Economie

Hobby’s

Voetbal, fitness, gezellig met vrienden uit en borrelen met collega’s.

Naam:

Monique Frey (46)

Getrouwd, twee zonen, 15 en 18 jaar

Functie:

HR Manager

Opleiding:

MEAO, personeelsadministratie

Hobby’s

Leuke dingen doen met het gezin, uit eten gaan en terrasje pakken