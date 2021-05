‘Citylog Campus’ krijgt vorm langs de Nieuwe Kadijk: Distributiecentra met 50.000 m2 aan oppervlakte

BREDA - Frasers Property Industrial heeft de ontwikkelingslocatie van 98.758 m² gekocht tussen de Lageweg en de Nieuwe Kadijk in Breda. Daar krijgt de zogenaamde CityLog Campus vorm. Dat zal bestaan uit twee logistieke distributiecentra met een vloeroppervlakte van zo’n 50.000 vierkante meter.



In samenwerking met Roozen van Hoppe gaat Frasers Property Industrial op de strategische locatie langs de Nieuwe Kadijk (ingesloten door de Lageweg) de CityLog Campus Breda ontwikkelen. De CityLog Campus zal bestaan uit twee logistieke distributiecentra met een totaal verhuurbare bruto vloeroppervlakte van circa 50.000 m². De distributiecentra kunnen in 2022 opgeleverd worden en zijn beschikbaar voor de verhuur. Bridgegap en JLL zijn de verhuurmakelaars.

”Met de huidige grote vraag naar magazijnruimte in Europa was dit strategisch gezien het perfecte moment om dit 10 hectare grote terrein te verwerven en onze aanwezigheid in Nederland uit te breiden”, legt directeur Alexander Heubes van Frasers Property Industrial uit. “We kijken ernaar uit om CityLog Campus Breda te lanceren en klanten te verwelkomen in de duurzaam ontworpen, goed gelegen en flexibele logistieke faciliteiten.” HEndrik Roozen, CEA van Roozen van Hoppe vult aan: “Als ontwikkelaar en bouwer van logistieke parken en gebouwen in Nederland zijn wij verheugd om op deze zeer goed gelegen locatie in Breda samen te werken met een gerenommeerde partij als Frasers Property Industrial. We ontwikkelen deze locatie volgens de duurzaamheids- en ontwerpdoelstellingen van Frasers Property Industrial, zodat CityLog Campus Breda een goed voorbeeld wordt van hoe stadslogistiek kan worden geïntegreerd in de omgeving.”