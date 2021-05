Op de werkvloer bij makelaar Cindy: ‘Voor mij zijn oprechtheid en eerlijkheid enorm belangrijk’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Verkoopmakelaar en vestigingsmanager Cindy Huigen.

Jarenlang werkte Cindy Huigen in de jeugdhulpverlening. Eind 2016 ging ze hiernaast makelaarswerkzaamheden verrichten in de onderneming van haar partner. In oktober 2020 kwam ze in contact met Bieden en Wonen en in 2021 is ze gestart als zelfstandig ondernemer, franchisenemer van Bieden en Wonen.

Cindy, je hebt een overstap gemaakt van jeugdhulpverlening naar makelaardij. Hoe kwam je bij die stap?

“Het lijkt in eerste opzicht misschien een groot contrast, maar voor mij voelt dat eigenlijk niet zo. Het is beiden een dienstverlenend beroep waarbij je intensief contact met mensen hebt. Ik vind het enorm waardevol om mensen zo goed mogelijk te helpen. Dat deed ik in de hulpverlening, maar ook zeker als makelaar.”

“Ik kwam in aanraking met de makelaardij toen mijn partner startte met zijn eigen onderneming 123 Wonen West Brabant. Dat is vooral gericht op verhuur, maar de verkoop trok mij hierbij het meest. Ik vind het een heel mooi proces. Verkopers hebben met liefde in een huis gewoond en de kopers zie je wederom ‘verliefd worden’ op datzelfde huis. Wat me uiteindelijk over de streep trok om het roer écht om te gooien en me volledig op de makelaardij te gaan richten, was het concept van Bieden en Wonen dat op mijn pad kwam. Omdat het zo ontzettend eerlijk en transparant is, kan ik hier volledig achter staan en ben ik ermee gestart in Brabant.”

Bieden en wonen is een heel innovatief makelaarsconcept. Kun je eens kort uitleggen hoe het werkt?

“Bieden en Wonen heeft een online biedplatform ontwikkeld waarbij biedingen 24/7 door zowel verkopers als potentiële kopers kunnen worden gevolgd en de ontbindende voorwaarden bij elk bod worden getoond. Elke bieder krijgt hierdoor een eerlijke kans om een bod uit te brengen op een woning. Het voordeel voor de verkoper is dat deze er zeker van is dat het beste bod uit de markt gehaald wordt. Om ervoor te zorgen dat niet op oneerlijke wijze de prijs omhoog wordt gedreven, moet iedere bieder een fysieke bezichtiging hebben gehad. Ook wordt de identiteit van iedere bieder online gecontroleerd. De verkoper bepaalt vervolgens zelf wie hij/zij de woning gunt.”

Waarom spreekt dit concept jou zo aan?

“Het is eerlijk en transparant. Ik vind het belangrijk dat verkopers niet het gevoel krijgen dat ze de regie over hun eigen huis kwijt raken. Door ons biedplatform hebben verkopers volledig inzicht. Ook voor de potentiële kopers is het fijn dat het inzichtelijk is. Ze hoeven niet blind een eenmalig bod uit te brengen. Als verkoopmakelaar wil je de beste prijs voor de verkoper, maar voor mij is een verkoop pas echt succesvol als zowel de verkoper als koper een goed gevoel bij de verkoop hebben.”

Hoeveel tijd kost het jou om een woning te verkopen?

“Voor de mensen die snel willen verkopen, kan de verkoop binnen de dertig dagen rond zijn. Maar ik geef iedere woning de tijd en aandacht die het verdiend en nodig heeft. Want je moet niet onderschatten wat een impact de verkoop van een huis heeft. Het is niet alsof je even iets op Marktplaats zet. Verder probeer ik altijd zoveel mogelijk bezichtigingen in te plannen. Natuurlijk weet ik ook wel dat bij een huis waar veel belangstelling voor is, tien bezichtigingen al wel een goed bod oplevert. Maar in mijn ogen is dat niet het beste voor de koper óf de verkoper. Door veel bezichtigingen te plannen krijgen álle potentiële kopers een kans, en de verkoper het beste bod.”

De woningmarkt staat momenteel heel erg onder druk. Hoe ervaar jij dat?

“De huidige situatie op de woningmarkt is inderdaad lastig. Er is veel meer vraag dan aanbod. Vooral het aantal starterswoningen en levensloopbestendig appartementen voor ouderen is niet toereikend. En daardoor stagneert de hele doorstroming. Veel mensen die een woning gaan bezichtigen, worden teleurgesteld, want uiteindelijk kan maar één iemand de woning kopen. Ik snap de frustratie op de huizenmarkt en vind het zelf ook frustrerend. Mensen teleurstellen, vind ik heel vervelend.”

“Ik hoop dan ook van harte dat de woningmarkt niet nog jaren zo blijft en er een positieve verandering komt. Want ik gun het echt iedereen om zijn droomhuis te kunnen vinden.”

Naam: Cindy Huigen

Leeftijd: 41

Woonplaats: Etten-Leur

Functie: Vestigingsmanager en Verkoopmakelaar bij Bieden en Wonen Breda

Opleiding en carrière: Cindy deed de opleiding Social Work in Rotterdam en werkte vervolgens ruim 20 jaar in de jeugdhulpverlening. In 2016 raakte ze betrokken bij 123 Wonen West Brabant, waarna ze besloot de opleiding vastgoedmakelaardij te volgen aan de NCOI. In 2021 startte Cindy officieel haar eigen vestiging als franchisenemer met Bieden en Wonen Breda