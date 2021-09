Op de werkvloer bij werkvoorbereider Anthony: ‘De voldoening is groot als de klant tevreden is ‘

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Werkvoorbereider/calculator en bouwkundig tekenaar Anthony Prenen.

Anthony, je hebt eigenlijk een dubbele functie. Hoe is dat zo ontstaan?

Ik heb hbo bouwkunde gedaan, dus ben van daaruit bouwkundig tekenaar. In die functie heb ik lang bij architectenbureaus gewerkt, waar ik ook projectleider was. Daar kreeg ik al door dat ik juist ook het leiden van een project, het regelen van de planning en het contact met de klanten heel leuk vind. Een kleine tien jaar geleden heb ik de stap gemaakt naar een functie als werkvoorbereider/calculator. Het mooie is dat ik bij Alexander de Bont óók het bouwkundig tekenen kan blijven doen. Het tekenen is niet de hoofdmoot van wat ik doe, maar het is wel iets extra’s dat we kunnen bieden aan de klant. Bij sommige projecten voorzien wij dus in het hele proces, van tekening tot oplevering. Ik haal nog steeds veel plezier uit het tekenen, en vind het dus heel leuk om de functies te combineren.

Kun je een voorbeeld geven van het soort projecten waar jij aan werkt?

Een heel bekend voorbeeld waar ik aan heb gewerkt is de spraakmakende gevel van Schoenmode Van Bommel in de Veemarktstraat. Een architect heeft die eerste schets gemaakt, en wij hebben het project bouwtechnisch uitgewerkt en uitgevoerd. Sommigen vinden het geweldig, anderen helemaal niks. Maar wat voor mij het belangrijkste is, is natuurlijk de klant zelf. En die was enorm tevreden. Hij wilde een eyecatcher, en die heeft hij gekregen. Verder verschillen onze projecten heel erg. We hebben projecten met een doorlooptijd van een paar dagen, en van meer dan een half jaar. Dus van een kleine aanbouw tot een flinke woninguitbreiding of de verbouwing van een historisch pand.

Hoe zien jouw dagelijkse bezigheden eruit?

Mijn werk is heel divers, en geen enkele dag is hetzelfde. Zo ben ik bezig met planningen maken, tekenen, calculaties maken, offertes uitwerken, materialen bestellen, de bouw coördineren en werkbezoeken. Maar ook het klantcontact, het contact met de onderaannemers en bijvoorbeeld met de gemeente is voor mij een belangrijk deel van het werk. Een hele opsomming dus. De afwisseling is wat het zo ontzettend leuk maakt.

Zijn planningen voor grotere projecten niet enorm complex?

Er komt veel bij kijken ja, en het is belangrijk dat je geen steken laat vallen. Als materialen te laat worden besteld, kunnen de collega’s op de bouw niet door. Ik ben zelf echt een perfectionist en haal er veel plezier uit om te zorgen dat alles soepel verloopt. De voldoening is dan ook heel groot wanneer je een project volgens planning kan opleveren en een tevreden klant hebt.

Betekent zo’n functie in de bouw iedere dag een vroege wekker? En ben je vaak buiten de deur te vinden?

Die vroege wekker valt wel mee. Mijn collega’s die buiten werken zijn er vaak al om 6.15 uur, maar mijn dagen beginnen wat later en lopen dus ook wat langer door. Meestal ben ik rond 8.00 uur op kantoor en ga ik tot 17.30 uur door. Verder ben ik regelmatig buiten de deur. Ik denk dat ik ongeveer 20 procent van de tijd op pad ben. Al is dat de ene week meer, en de andere week juist minder. Dan ben ik bijvoorbeeld bij klanten voor een eerste opname, aan het inmeten, of breng ik een bezoek aan de bouw om te zien of alles volgens planning verloopt en of er nog behoefte is aan gegevens.

In de bouw liggen de banen inmiddels voor het oprapen. Waarom heb jij voor Alexander de Bont gekozen?

De sfeer is hier enorm goed. Collega’s hebben echt iets over voor een ander, en iedereen kan goed met elkaar door een deur. Dat is niet bij alle bedrijven het geval. Verder vind ik het vertrouwen dat ik hier krijg ook heel prettig. Er wordt niet constant over mijn schouder meegekeken. Mijn baas Alexander vertrouwt erop dat ik mijn werk goed doe, en geeft me veel vrijheid.

Merk jij ook het grote personeelstekort in de bouw?

Zeker. We hebben meer dan genoeg werk om nog een aantal mensen aan te nemen, zowel binnen als buiten. Maar die zijn moeilijk te vinden. Soms vind ik dat wel lastig, hoor. Je wilt geen nee verkopen aan klanten, of mensen heel lang moeten laten wachten op een offerte. Het zou heel mooi zijn als we nog wat extra collega’s mogen verwelkomen.

Naam:

Anthony Prenen

Leeftijd:

52 jaar

Woonplaats:

Breda

Functie:

Werkvoorbereider/calculator en bouwkundig tekenaar.

Opleiding:

Anthony deed VWO aan de Rijksscholengemeenschap die destijds stond aan de Nassaustraat in Breda. Vervolgens studeerde hij HBO Bouwkunde in Tilburg.

Carrière:

Anthony ging na zijn studie aan de slag bij Het architectenbureau waar hij stage had gelopen. In totaal werkte hij bijna twintig jaar bij architectenbureaus. Hierna ging hij aan de slag als werkvoorbereider bij een bouwbedrijf in de regio Breda. Zes jaar geleden begon hij na een 1e contact via LinkedIn in Breda bij Alexander de Bont. Daar combineert hij het werk als werkvoorbereider/calculator en bouwkundig tekenaar.