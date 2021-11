Breda krijgt een nieuwe hotspot voor startups: B’WISE Incubator

BREDA - In het centrum van Breda opent binnenkort een nieuwe broedplaats voor startups: B’Wise Incubator. “Dit wordt dé plek waar ambitieuze ondernemers met een innovatief businessplan dag in, dag uit werken aan de groei van hun onderneming en de oplossingen van morgen”, laat de gemeente Breda weten.

De incubator wordt een zogenoemde one-stop-shop voor de startups. Zij vinden hier alles wat ze nodig hebben om hun onderneming goed van start te laten gaan; uiteraard hun unit of werkplek, maar ook begeleiding door ondernemerschapsprogramma’s, toeleiding naar financiering en hulp van adviseurs en dienstverleners zoals een accountant of jurist. B’Wise wordt een plek waar de startups hun ambitie, energie en kennis kunnen delen. In de incubator komt ook het ‘Venture Café’, dat wordt de centrale plek voor ontmoeting, inspiratie en evenementen.

Van groot belang

“Startups zijn van groot belang voor de groei en vernieuwing van de lokale en regionale economie”, legt wethouder Adank uit. “Een incubator als B’Wise biedt ruimte aan het innovatievermogen waardoor we sterk en veerkrachtig aan de toekomst kunnen werken. Het sluit ook perfect aan bij onze ambitie om de internationale hotspot op het gebied van Toegepaste Technologie & Creativiteit te worden. B’WISE Incubator biedt (student) startups en scaleups niet alleen huisvesting aan, maar ook een stevig ondersteuningsprogramma, financiering, inspiratie en een groot netwerk.”

Centrale plek in het centrum

De incubator wordt gevestigd in het kantoorgebouw aan het Chasséveld, op de hoek van de Claudius Prinsenlaan. In het najaar wordt het gebouw opnieuw ingericht met verschillende soorten office units en fixed of flex desks, zodat de eerste startups en student-startups tegen het nieuwe jaar verwelkomd kunnen worden. De officiële opening volgt begin 2022.

Samenwerking

B’WISE Incubator is een initiatief van; REWIN West-Brabant, Gemeente Breda, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Braventure en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Zij werken ieder vanuit hun eigen expertise samen aan de incubator en willen op die manier een goed ondernemingsklimaat creëren en de slagingskans van startups vergroten. B’WISE incubator manager Arthur Nijhuis: “We gaan ons maximaal inzetten voor de groei en doorontwikkeling van innovatieve startups in Breda en omgeving!”