Breda behoort tot sterkste MKB-steden Nederland

BREDA – Elseviers Weekblad en Bureau Louter hebben de economische prestaties van alle gemeenten en regio’s voor de 21ste keer vergeleken. De gemeente Breda staat op de vierde plaats in de categorie “Economisch sterkste kernstad van Nederland binnen het MKB” in de Ranglijst Toplocaties MKB. De top 3 bestaat uit Haarlemmermeer, Amsterdam, en Den Bosch. In 2019 eindigde Breda op de zesde plaats.

Wethouder Economische Zaken, Boaz Adank, is tevreden met het resultaat: “In onze strategie speelt het verslimmen van het mkb een cruciale rol. Daarom heeft Breda als een van de eerste regio’s gebruikgemaakt van de MKB-Deal, een rijksregeling waarmee het mkb wordt ondersteund bij innovatie. Het uiteindelijk doel is om zo veel mogelijk regionale bedrijven tot een toekomstbestendig en duurzaam ecosysteem te verbinden.”

Over EW Toplocaties

Welke gemeenten en regio’s staan economische sterk, welke zwak? Deze vraag staat centraal in het jaarlijks onderzoek Toplocaties. Bureau Louter beoordeelt jaarlijks de economische prestaties van gemeenten en regio’s, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal inwoners. Elsevier Weekblad (EW) publiceert jaarlijks de resultaten naar de economische hotspots van Nederland. Voor de analyse zijn gegevens gebruikt van het Centraal Bureau voor Statistiek, de Kamer van Koophandel en de Stichting LISA (Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen).

De scores op de MKB-prestaties zijn gebaseerd op drie groepen van in totaal 26 indicatoren. Om die indicatoren vergelijkbaar te maken, zijn de scores omgerekend naar rapportcijfers (max 10, minimaal 3). De indicatoren hebben betrekking op drie onderdelen: arbeidsplaatsen MKB, zelfstandigen en toegevoegde waarde MKB.

In de totaallijst voor economische prestaties waar alle sectoren worden gecombineerd in de Top-100 Gemeenten staat Breda op de tiende plaats met een rapportcijfer van 8,02 (in 2019 nog een 11e plaats).